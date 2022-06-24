Небезпечна погода в Україні: рятувальники розповіли, як поводитися в грозу

В Україні сонячна погода чергується похмурою з грозовими дощами, а в деяких областях синоптики попереджають про град і шквали. Під час небезпечних метеорологічних умов рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час негоди, та дали корисні поради щодо поведінки у грозу.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС України у Telegram -каналі.

Раніше повідомлялося, що 1 червня під Рівним в 38-річну жінку влучила блискавка під час грози, і зараз вона в лікарні в критичному стані. Як пояснили медики, після отримання удару постраждала включила телефон і сама викликала "швидку допомогу".

Нагадаємо, що згідно з даними статистики, щорічно у світі від удару блискавки гинуть до 3 тисяч людей. На жаль, в Україні також відбуваються трагічні випадки.

Також ми писали, що минулого року під Черкасами блискавка вбила двох людей, які порушили елементарні правила безпеки.