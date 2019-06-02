Небезпечна патологія: Комаровський назвав період ризику для дітей

Євген Комаровський дав відповідь на хвилююче багатьох батьків питання про ацетонемічний синдром у дітей і в якому віці він проявляється. Відомий педіатр розповів у ролику в своєму Instagram про цей патологічний стан, який зустрічається у 4-6 % дітей у віці від одного року.

Доктор Комаровський, який раніше розкрив причини розлади сну у маленьких дітей, зазначив, що ацетону у малюків, як правило, не буває до року, тому що є активні ферменти, що розщеплюють кетон.

"Я б навіть сказав не до року, а до десяти місяців. Після десяти місяців ситуація можлива", - уточнив лікар вищої категорії.

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Нагадаємо, що ацетон у дитини проявляється стереотипними повторними епізодами блювоти, що чергуються з періодами повного благополуччя.

За словами Комаровського, найчастіше ацетон зустрічається у дітей від десяти місяців до чотирьох-п'яти років.

"Після п'яти років - це велика рідкість, хоча б тому, що вже і печінка підросла, і м'язова маса більша, тобто вже з'явилися ті самі запаси глікогену", - розповів він.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Зазначимо, що кетоз характеризується нудотою, багаторазовою тривалою блювотою, відмовою від їжі і пиття, появою у видихуваному повітрі запаху "ацетону", тобто прілих яблук або перегару, проявом болю в животі. Дитина стає млявою, дратівливою. Із рота та від сечі відчувається запах ацетону. Для ацетонемічного синдрому характерна лихоманка.

Як повідомлялося, раніше Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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Нагадаємо, що нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вжиття алкоголю під час вагітності.