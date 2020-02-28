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Небезпечна знахідка в Чорнобилі: можуть постраждати тисячі українців

STYLERЖиття    28.02.2020 - 11:22
Небезпечна знахідка в Чорнобилі: можуть постраждати тисячі українців
Жахлива знахідка в Чорнобилі (Колаж РБК-Україна)

У зоні відчуження Чорнобиля знайшли поля, на яких вирощують сільськогосподарські культури

У Чорнобильській зоні виявили небезпечну знахідку. На забруднених радіацією територіях знайшли сільськогосподарські поля, на яких вирощують кукурудзу, сою і соняшник. Ці культури потім нелегально вивозять з Чорнобиля і продають.

Як розповів Уповноважений президента з питань земельних відносин Роман Лещенко у коментарі для видання "Сьогодні", поля були виявлені за допомогою супутників. Він зазначив, що там працюють "чорні" аграрії.

"Ситуація з ними вийшла з-під контролю. Хочемо через ЗМІ передати привіт "чорним" аграріям, які працюють у першій, другій та третій зоні відчуження. За допомогою супутникових систем ми бачимо, що вони вирощують з порушенням всіх законодавчих норм соняшник, кукурудзу, сою. Все в тіні, розрахунок готівкою, весь цей урожай збирають і вивозять", - розповів Лещенко.

Він додав, що з культур, які вирощені в зараженій зоні, виробляють соняшникову олію і вони потрапляють на ринки України.

"Звичайно. Повірте, до цих чорних аграріїв ми теж доберемося. Тіньовий оборот зерна – це, на жаль, не тільки для внутрішнього ринку, але і для експорту. Масштаби тіньового обороту колосальні", - додав Уповноважений і зазначив, що в документах власники цих земель швидко зникають.

"Коли ми робили аудит, то за документами виявилося, що у цій землі немає господарів. Відразу всі зникають. Таких ділків можуть зупинити тільки аудит земель та визначення правового статусу", - пояснив Лещенко.

Ситуацію з незаконними полями в Чорнобилі прокоментувала і новий керівник Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова.

"Я два тижні тому заступила на посаду. За цей час вже встигла відкрити дуже багато "скриньок Пандори". Якщо є така інформація, то я обов'язково ознайомлюся з нею. Не можу сказати зараз, що цього немає, бо я на новій посаді 2 тижні. Будемо розбиратися. Я шокована. Що стосується лісу, то, можливо мова йде про протипожежні розриви, які створюються згідно з планом лісокористування. Обов'язково зв'яжуся з Романом Лещенко, щоб спільно розв'язувати цю проблему. Будемо розслідувати", - сказала Павлова.

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