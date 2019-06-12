Небезпечна краса: Уляна Супрун застерегла жінок

Уляна Супрун виступила проти нав'язування патріархальних стереотипів щодо обов'язкового носіння жінкою взуття на високих підборах на роботі та під час офіційних зустрічей. Про це глава МОЗ написала на своїй Facebook-сторінці.

На думку Уляни Супрун, високі підбори - це красиво і стильно, якщо добровільно. Таке взуття має в першу чергу бути зручним, мати хороший супінатор, а сам підбор повинен бути посередині п'яти.

В. о. міністра охорони здоров'я застерігає жінок, що навіть комфортне взуття на високих підборах може зашкодити здоров'ю ніг і спини при тривалому носінні.

Уляна Супрун виступає категорично проти примусу роботодавцями жінок до носіння підборів, як це сталося недавно в Японії. До того ж, ряд хвороб робить життя на підборах нестерпним.

Супрун розповіла про небезпеку високих підборів для здоров'я жінок (фото: pixabay.com)

Уляна Супрун розповіла про негативні наслідки носіння високих підборів:

Ризик виникнення наростів, мозолів, болі в м'язах і ризику травмування, у тому числі і переломів гомілки, що вимагає складного й тривалого лікування.

Каблуки можуть змінити механіку ходьби через збільшення жорсткості ахілового сухожилля і скорочення литкових м'язів.

Регулярне носіння підборів (більше трьох років) призводить до ослаблення чотирьох функціональних м'язів гомілки та розбалансування стопи.

Скорочення м'язів задньої частини ноги і розслаблення м'язів передньої, що збільшує ризики травмування.

Носіння підборів може негативно вплинути на коліна і призвести до розвитку остеоартрозу.

При носінні підборів значно збільшується тиск на стопу (підбор 7,5 см підвищує тиск на 76%). З часом стопа, яка потерпає від перевантаження, стає більш плоскою. До того ж тиск на стопи супроводжується болем, появою мозолів і наростів.

Високі підбори збільшують ризики появи вальгусної деформації стопи, в просторіччі "кісточки" - коли кістка великого пальця стопи виходить з суглоба, а пальці з'єднуються.

Високі підбори можуть сприяти виникненню болю в спині через зміщення центру тяжіння.

Супрун розповіла про небезпеку високих підборів для здоров'я жінок (фото: pixabay.com)

Уляна Супрун дала поради, як зменшити ризики від високих каблуків, якщо ви все ж вирішили час від часу носити таке взуття.

Потрібно регулярно виконувати вправи для зміцнення м'язів стопи і розтягування литкових м'язів.

Вибирати просторе взуття, а не вузькі моделі.

Вагітним жінкам, особливо на пізніх термінах, варто утриматися від підборів через збільшення тиску на стопу при наборі ваги.

Якщо є схильність до набряків, то краще утриматися від "красивого" взуття.

Супрун розповіла про небезпеку високих підборів для здоров'я жінок (фото: pixabay.com)

Незважаючи на такі суттєві недоліки, деякі дослідження переконливо доводять, що носіння високих підборів має позитивний психологічний ефект, адже підвищує впевненість у собі.

Також дослідники вказують, що носіння високих каблуків може зміцнити м'язи гомілок спочатку, протягом перших трьох років, однак після цього відбувається зворотний процес - м'язи послаблюються.

Раніше Уляна Супрун розповіла, що спека не підходить для того, щоб засмагати, оскільки ультрафіолет негативно впливає на стан шкіри.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський дав поради, як уникнути випадкового проковтування дитиною батарейок, які є смертельно небезпечними для малюка.

До речі, Уляна Супрун закликала пари, які вирішили народити дитину, ретельно планувати вагітність, правильно готуватися до зачаття і консультуватися з фахівцями, а не шукати порад в інтернеті.