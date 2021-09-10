Небезпечна дитяча ковбаса: що продають українцям під виглядом продукту вищого ґатунку

Так, ковбасу перевіряли за трьома показниками:

ДНК сої;

масова частка білку;

крохмаль.

Як відомо, "Дитяча" ковбаса повинна містити у своєму складі м'ясні сировини – свинини і яловичини. Там не має бути ніякого м’яса механічного обвалювання, крохмалю та сої. Цікаво, що на упакуванні виробів наявність цих складників виробники не вказали.

Що виявили

Так, в обох зразках ковбаси фахівці виявили ДНК сої, яка є харчовим алергеном. У першому - масова частка білку становила 11,07% за норми 12%, не менше.

За словами завідувача науково-дослідного відділу біохімічних та молекулярних харчових досліджень харчових продуктів, кормів та води Ольги Гайдей, крохмалю виявили 1,8%, що не допускається в "Дитячій" ковбасі.

Окрім того, в іншому зразку масова частка білку становила 12,26%, а масову частку крохмалю – 0,5%

Тому відповідні зразки ковбаси не вищого ґатунку, тим більше це не "Дитяча". Адже там є речовини, як крохмаль та соя – яких бути не може. За обман на маркуванні виробникам фальсифікату загрожує штраф від 80 до 120 тисяч гривень.

Також ковбаса може "постраждати" і під час зберігання. Приміром, в одній з точок роздрібної торгівлі можна побачити плісняву, відсутність холодильників, дат виробництва й дивні речовини всередині вакуумного паковання з ковбасою.