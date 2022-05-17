Чим небезпечна свинка та як від неї захиститися: медики назвали основні симптоми

Свинка (епідемічний паротит) найчастіше зустрічається у дітей у віці 5-15 років. Хвороба особливо небезпечна своїми ускладненнями.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Вірусна інфекція характеризується болісним опуханням однієї або двох привушних залоз. Лікарі повідомляють, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тобто під час кашлю, чхання та через близький контакт між людьми.
Паротит небезпечний своїми ускладненнями:
Медики кажуть, що не існує специфічного лікування від паротити, єдиний захист - вакцинація.
В Україні щеплення від паротиту проводяться двічі:
Зокрема, щеплення проводиться трикомпонентною вакциною КПК, що забезпечує імунітет одразу від трьох захворювань: кору, паротиту та краснухи.
Зазначається, якщо дитина пропустила якусь дозу за графіком, зверніться до лікаря і якнайефективніше потрібно надолужити пропущені щеплення.
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