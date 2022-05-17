Чим небезпечна свинка та як від неї захиститися: медики назвали основні симптоми

Як передається паротит

Вірусна інфекція характеризується болісним опуханням однієї або двох привушних залоз. Лікарі повідомляють, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тобто під час кашлю, чхання та через близький контакт між людьми.

В чому небезпека паротиту

Паротит небезпечний своїми ускладненнями:

орхіт (запалення яєчок);

мастит (запалення молочної залози);

отит (запалення середнього вуха);

менінгіт (запалення оболонок слизової залози);

енцефаліт (запалення головного мозку);

панкреатит (запалення підшлункової залози).

Які симптоми

запалення та набряк привушних, підщелепних та під'язикових слинних залоз;

висока температура;

загальна слабкість;

головний біль;

безсоння.

Медики кажуть, що не існує специфічного лікування від паротити, єдиний захист - вакцинація.

В Україні щеплення від паротиту проводяться двічі:

в 1 рік вводять першу дозу вакцини;

в 6 років вводять другу дозу.

Зокрема, щеплення проводиться трикомпонентною вакциною КПК, що забезпечує імунітет одразу від трьох захворювань: кору, паротиту та краснухи.

Зазначається, якщо дитина пропустила якусь дозу за графіком, зверніться до лікаря і якнайефективніше потрібно надолужити пропущені щеплення.