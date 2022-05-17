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Чим небезпечна свинка та як від неї захиститися: медики назвали основні симптоми

Чим небезпечна свинка (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

Свинка (епідемічний паротит) найчастіше зустрічається у дітей у віці 5-15 років. Хвороба особливо небезпечна своїми ускладненнями.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як передається паротит

Вірусна інфекція характеризується болісним опуханням однієї або двох привушних залоз. Лікарі повідомляють, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тобто під час кашлю, чхання та через близький контакт між людьми.

В чому небезпека паротиту

Паротит небезпечний своїми ускладненнями:

  • орхіт (запалення яєчок);
  • мастит (запалення молочної залози);
  • отит (запалення середнього вуха);
  • менінгіт (запалення оболонок слизової залози);
  • енцефаліт (запалення головного мозку);
  • панкреатит (запалення підшлункової залози).

Які симптоми

  • запалення та набряк привушних, підщелепних та під'язикових слинних залоз;
  • висока температура;
  • загальна слабкість;
  • головний біль;
  • безсоння.

Медики кажуть, що не існує специфічного лікування від паротити, єдиний захист - вакцинація.

В Україні щеплення від паротиту проводяться двічі:

  • в 1 рік вводять першу дозу вакцини;
  • в 6 років вводять другу дозу.

Зокрема, щеплення проводиться трикомпонентною вакциною КПК, що забезпечує імунітет одразу від трьох захворювань: кору, паротиту та краснухи.

Зазначається, якщо дитина пропустила якусь дозу за графіком, зверніться до лікаря і якнайефективніше потрібно надолужити пропущені щеплення.

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Мінстерство охорони здоров'я Україниврачи