У ООН рознесли Росію за етноцид корінних народів: "Москва знищує удмуртів, башкирів та інших"

"За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний", - сказав Боляєнь.

Зауважимо, що його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою. Крім того, за спиною доповідача знаходились два прапори - України та національний прапор ерзян.

Під час свого виступу інязор закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ.

"Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду", - наголосив він й передав секретаріату Постійного форуму ООН з питань корінних народів заяву щодо порушення прав корінних народів у Росії.

Скриншот з виступу представника ерзя в ООН (facebook.com/pavlo.podobed)

У свою чергу, коментуючи виступ Боляєня, Подобєд відзначив: "важливо, аби Україна розвивала подібні ініціативи".

"Не лише "глибоке занепокоєння". Ми повинні стати голосом і адвокатом тих, хто понесе труну Росії у світле майбутнє", - написав історик.