Внук Ротару показался с обнаженным торсом. Как после побега из Украины изменился Анатолий Евдокименко

Внук певицы Софии Ротару - 30-летний Анатолий Евдокименко, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины "чудом" оказался за границей и почти ничего о себе не рассказывает. Впрочем, он внезапно показал, как изменился за это время.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, появившуюся в Instagram внука Ротару.
На новом видео внук Ротару похвастался мышцами. Музыкант показался перед камерой с обнаженным торсом.
Как сейчас выглядит внук Ротару (скриншот)
30-летний музыкант прыгал на скакалке. Примечательно, что Анатолий занимается спортом и похудел. Кроме того, после побега из Украины он начал "обрастать" мышцами.
Впрочем, где сейчас он находится, чем занимается и как вообще он оказался за границей - внук Ротару не рассказывает.
Евдокименко и его отец в начале полномасштабной войны РФ против Украины задерживали при попытке побега за границу. Внук и сын Ротару планировали сбежать на лодке.
Впрочем, после этого музыкант не стал объяснять свой поступок. Но уже летом 2022 года внук Ротару похвастался фото из Парижа.
Внук Ротару (фото: instagram.com/shmn)
За границей Евдокименко продолжает заниматься музыкой. Он пишет новые композиции. Более того, после этого внук Ротару давал интервью иностранным изданиям. Но о бегстве из Украины он не говорил, лишь отметил, что был "вынужден" покинуть страну.
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