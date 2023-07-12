RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обновлять или выбрасывать. Что делать с COVID-сертификатами после отмены карантина

Что делать с COVID-сертификатами (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 1 июля 2023 года в Украине больше не действуют ограничения в связи с пандемией COVID-19. Это означает, что ношение масок и проверка сертификатов о вакцинации не являются необходимыми.

А что делать с сертификатами о вакцинации от коронавируса? Ответ на этот вопрос дали на странице Минздрава в Facebook.

В каких случаях сертификат может понадобиться

Предоставлять документ для посещений публичных мест больше не нужно.

Однако каждое государство самостоятельно принимает решение о введении карантинных ограничений, поэтому перед поездкой за границу проверьте условия для въезда.

Да, большинство европейских стран сняли карантинные ограничения при пересечении границы. Однако более отдаленные государства и острова могут все еще требовать либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации. Это, в частности, касается Сейшельских и Багамских островов, Танзании, Туниса.

Продолжать ли вакцинацию

Вакцинация против COVID-19 может быть проведена по решению врача и по желанию пациента. Она рекомендована, но совсем не обязательна.

В Украине пациенты могут получить, прежде всего, базовый курс вакцинации - две дозы для двудозных вакцин и одна доза для однодозной.

По желанию человек может продолжить курс вакцинации от коронавируса (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Для восстановления иммунной защиты против COVID-19 организма в Минздраве рекомендуют получить бустерные дозы. Это может быть два курса ревакцинации.

Нужен ли отрицательный результат теста на COVID-19 при госпитализации

Отмена карантинных ограничений не означает полного исчезновения вируса. Поэтому, если вам необходимо планово госпитализироваться, нужно проводить тестирование на COVID-19.

Раньше мы рассказывали, почему на украинско-польской границе образуются длинные очереди.

Читайте также, как украинские военные могут уехать в отпуск за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцина от коронавируса