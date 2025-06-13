OnlyFans забанил известную порноактрису: хотела установить рекорд, а потеряла миллионы

Причиной стала любовь актрисы к побитию сексуальных рекордов. Ранее она прославилась, переспав с 1057 мужчинами за день.

А теперь решила установить еще более экстремальное достижение - секс с 2 тысячами партнеров, который она рекламировала как "петтинг-зоопарк".

Такая забава не вызвала благосклонности у администрации платформы OnlyFans. Они навсегда деактивировали аккаунт Бонни за нарушение норм использования.

"Экстремальный контент нарушает правила платформы. Это приводит к деактивации контента или учетной записи... Вот почему было необходимо принять такие меры", - сообщили в компании.

Бонни Блу (фото: instagram.com/onlybonnieblue)

Эта блокировка лишила 26-летнюю актрису ежемесячного дохода в более 600 тысяч фунтов стерлингов, что равняется более 33 миллионам гривен. Она получала такие деньги благодаря подписчикам, которые покупали доступ к ее контенту.

Эта блокировка стала первым громким случаем после попытки OnlyFans полностью запретить контент для взрослых в 2021 году. Тогда они продержались 6 дней.

Как известно, создатели платформы оставляют себе 80% денег, которые приносят их подписки. Благодаря им OnlyFans оценивается в 8 миллиардов фунтов стерлингов (более 370 миллиардов гривен).

Бонни Блу и Лорд Дэвенпорт (фото: instagram.com/onlybonnieblue)

Сама актриса уже отменила скандальную акцию после своей блокировки. Она присоединилась к платформе в 2021 году, поскольку стремилась получить новый опыт в жизни.

Когда-то мечтала стать акушеркой, но бросила учебу и начала работать в рекрутинге. Впоследствии решила продать дом и переехать в Австралию.

Сначала была вебкам-моделью, затем перешла в порноиндустрию. Внимание СМИ привлекла в прошлом году, когда призвала "едва совершеннолетних" или студентов переспать с ней. Это вызвало возмущение в сети.