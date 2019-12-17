Онкологія і безпліддя: питна вода може стати смертельною отрутою

Повторно кип'ячена питна вода може бути дуже шкідливою для здоров'я людини. Якщо один раз прокип'ятити воду, вона приносить користь, оскільки пом'якшується. При кип'ятінні на чайнику залишається накип, який міг би стати каменями у печінці чи нирках. Але якщо перекип'ятити воду ще раз, вона стає не тільки некорисною, а й шкідливою, впевнені вчені. Про це пише портал "Медицина і наука".

Кип'ятіння води також допомагає знезаразити воду і позбавити її від умовно-патогенних ентеробактерій. Крім того, після термічної обробки з води випаровується хлор.

Але якщо прокип'ятити воду другий раз або більше, в ній формуються небезпечні сполуки, які підвищують ризик розвитку онкологічних хвороб. Також вживання повторно кип'яченої води може викликати отруєння через вміст миш'яку. Його додають для знищення деяких патогенів, а при повторному кип'ятінні концентрація речовини збільшується.

Небезпеку становить також фтор - після другого і більш кип'ятіння він перетворюється на фториди. Ці сполуки підвищують ризик жіночого безпліддя, а також впливають на розумовий розвиток дітей.

Нітрати у воді при повторному кип'ятінні перетворюються в нітрозаміни, які підвищують ризик онкологічних хвороб.

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