Онкологи розвінчали головні міфи про рак: що відомо

Рак - це страшна смертельна хвороба, що забирає десятки мільйонів життів щорічно. Не дивно, що навколо хвороби з'являється безліч міфів, багато з яких заважають одужанню людини. Які твердження про рак є неправдивими - в матеріалі Styler.

Раком можна заразитися

Вчені довели, що схильність до раку може передаватися у спадок. При цьому кожен конкретний вид раку залежить від безлічі різних причин. Але ось про заразність раку говорити абсолютно абсурдно.

Рак - це вирок

Багато людей, коли чують такий діагноз, розуміють, що людина приречена, і хвороба незабаром обов'язково призведе до смерті. Так, у багатьох випадках онкологи вже нічого зробити не можуть, але набагато частіше медики цілком здатні успішно боротися з хворобою. Так, сучасні методи лікування можуть навіть зупинити метастазування, що дозволяє людям жити ще досить довго і якісно.

Лікуватися від раку - дуже дорого

Людина часто боїться проходити обстеження, навіть відчуваючи тривожні симптоми, оскільки розуміє, що вилікувати рак дуже дорого. Між тим, в Україні цілком успішно діють спеціальні програми, в рамках яких за рахунок держави виявляється лікування по самим передовим технологіям. Приміром, з 1 квітня 2020 року стануть безкоштовними інструментальні дослідження для ранньої діагностики ракових новоутворень.

Альтернативні методи лікування раку ефективні

Багато людей, не довіряючи офіційній медицині, всі свої надії покладають на альтернативні методи лікування, відкидаючи при цьому традиційні. Тим самим вони часто втрачають час і завдають своєму здоров'ю вже непоправної шкоди.