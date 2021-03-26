Онкологи назвали найнебезпечніший продукт харчування з магазину

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що ковбаса - це канцероген. З тих пір це офіційно відомо. Інші ковбасні вироби - не виняток.

Іноді ви можете придбати цей продукт, але намагайтеся робити це вкрай рідко. Пам'ятайте, що її постійне вживання небезпечно для здоров'я через високий вміст трансжирів.

Чим ще небезпечна ковбаса

У будь-яких ковбасних виробах обов'язково присутні нітрити, бо без них виробництво ковбаси неможливо в принципі. Виготовлена без застосування нітритів ковбаса буде небезпечною через можливості розвитку в ній збудника ботулізму.

З усіх видів ковбас найбільш небезпечні копчені, напівкопчені, варено-копчені ковбаси і м'ясні гастрономічні вироби, бо, крім нітритів, вони містять також канцерогенні сполуки з групи поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ), які утворюються при термічному розкладанні (піролізі) деревини, використовуваної при копченні. Найбільш відоме з'єднання з цієї групи - бенз(а)пірен.