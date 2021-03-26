RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Онкологи назвали найнебезпечніший продукт харчування з магазину

Автор: Людмила Жукова

Серед безлічі продукції в магазині саме ковбаса може викликати виникнення онкологічного захворювання. Через часте вживання цього продукту може статися рак шлунку.

Про це пише FaceNews.ua.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що ковбаса - це канцероген. З тих пір це офіційно відомо. Інші ковбасні вироби - не виняток.

Іноді ви можете придбати цей продукт, але намагайтеся робити це вкрай рідко. Пам'ятайте, що її постійне вживання небезпечно для здоров'я через високий вміст трансжирів.

Чим ще небезпечна ковбаса

У будь-яких ковбасних виробах обов'язково присутні нітрити, бо без них виробництво ковбаси неможливо в принципі. Виготовлена без застосування нітритів ковбаса буде небезпечною через можливості розвитку в ній збудника ботулізму.

З усіх видів ковбас найбільш небезпечні копчені, напівкопчені, варено-копчені ковбаси і м'ясні гастрономічні вироби, бо, крім нітритів, вони містять також канцерогенні сполуки з групи поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ), які утворюються при термічному розкладанні (піролізі) деревини, використовуваної при копченні. Найбільш відоме з'єднання з цієї групи - бенз(а)пірен.

Читайте також, експерти назвали найкращу і найгіршу ковбасу

Як ми раніше розповідали, експерт назвала головні небезпеки покупки домашніх солодощів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України
Читайте також
Медики назвали ковбасу, яку можна їсти без шкоди для здоров'я
Експерти розповіли, як визначити неякісну ковбасу: корисні поради
Прогноз погоди