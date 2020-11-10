Онкологи назвали головні ознаки раку шкіри

Лікарі розповіли про головні ознаки раку шкіри. Ці критерії допоможуть розпізнати небезпечну родимку, щоб вчасно звернутися до лікаря за консультацією і почати лікування.

Так, головним симптомом раку шкіри є поява нових родимок, або зовнішня зміна вже наявних. Про цю ознаку кажуть британські онкологи з організації Melanoma UK, пише Express.

Медики також визначили п'ять критеріїв "поганих" змін родимки:

змінюється форма,

виникає асиметрія,

краї стають нерівними,

змінюється колір - до коричневого або чорного додається ще білий або синій,

родимка збільшується до 6 міліметрів в діаметрі і більше, і продовжує видозмінюватися.

Якщо ви помітили на своєму тілі подібні зміни, негайно біжіть до лікаря, говорять онкологи.

Існує також спеціальна абревіатура для розпізнання небезпечної родимки - "правило ABCD". Де А - асиметрія пігментної плями, B - нерівність кордонів, C - нерівномірність забарвлення, D - діаметр більш як 6 мм.

Раніше лікарі також розповіли, які віруси і бактерії можуть викликати рак. Причому, кожен п'ятий випадок онкології саме через цих збудників.

Також онколог розповіла, як розпізнати небезпечну родимку, і коли час бігти до лікаря.