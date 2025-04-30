Онколог назвал завтрак для снижения риска рака: ешьте это каждый день

Правильно подобранный завтрак может стать не только источником энергии на весь день, но и важным фактором в профилактике онкологических заболеваний. Названы продукты, снижающие риск развития рака.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Что ест на завтрак онколог

Онколог и гематолог Тингтинг Тан рекомендует начинать свой день с завтрака, богатого цельными зернами, фруктами и орехами, которые связаны со снижением заболеваемости различными видами рака. В частности, врач ест овсянку с черникой и пеканом.

Генетика, возраст и семейный анамнез играют явную роль в риске рака, но образ жизни, такой как выбор пищи, также может иметь влияние.

Диета является важным фактором профилактики рака, и это фактор, который мы можем контролировать, в отличие от генетики.

Связь между диетой и раком, несомненно, несколько сложная, но исследователи определили диету с низким содержанием питательных продуктов, как фактор риска развития рака.

Кроме здорового питания, также важно поддерживать свой вес в здоровом диапазоне и быть физически активным.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты, такие как овес, считаются продуктами, борющимися с раком, поскольку они содержат фитоэстрогены, антиоксиданты и клетчатку, которые могут помочь снизить риск онкологических заболеваний.

Овес также содержит значительное количество клетчатки, которая может быть полезной для здоровья колоректальной кишки. Исследования показывают, что большее потребление клетчатки связано с более низким риском развития колоректального рака.

Всего полстакана цельнозерновых овсяных хлопьев содержит около 5 г клетчатки, а это примерно 21% от суточной нормы клетчатки.

Ягоды

Продукты с фитохимическими веществами, которые содержатся в овощах, фруктах, бобах и орехах, могут замедлять рост раковых клеток.

Черника богата фитохимическим веществом под названием антоцианин, который придает плодам насыщенный синий цвет и может уменьшить воспаление и свободные радикалы. Кроме того, исследования показали, что ягоды могут быть связаны со снижением риска рака.

Орехи

Орехи, такие как пекан или миндаль, помогают дополнить этот быстрый и легкий завтрак, предлагая полезные жиры, клетчатку и растительный белок.



Они также содержат природные соединения, называемые полифенолами, которые могут улучшить здоровье кишечника. Орехи также обладают противовоспалительным действием .

В дополнение ко всему, орехи богаты антиоксидантными соединениями, такими как витамин Е, которые могут помочь защитить организм от повреждения клеток со временем.

Другие варианты завтрака для снижения риска рака

Ищете еще несколько идей для завтрака, которые могут уменьшить воспаление, улучшить здоровье кишечника и поддержать общее здоровье.

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