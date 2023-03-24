Онемение рук - опасный симптом. Вот на какие серьезные болезни оно указывает

Онемение рук периодически возникает у каждого. И большинство из нас не принимают его за серьезный симптом. Впрочем, иногда эта проблема может сигнализировать об опасных нарушениях в организме.

О том, на какие болезни может указывать онемение рук, пишет диетолог Наталья Власнюк на своей странице в Instagram .

На какие болезни может указывать онемение рук

"Если эта проблема возникает очень редко и вы знаете ее причину, например, неудобное положение во время сидения или сна, то это, в принципе, является вариантом нормы. Однако если это происходит на регулярной основе, то стоит проверить состояние своего здоровья, потому что онемение рук - это только симптом", - объясняет врач.

Власюк называет болезни, которые могут провоцировать онемение рук.

Дефицит калия и магния может вызвать онемение, а нехватка витамина В12 - покалывание.

Некоторые лекарства могут вызывать онемение как побочный эффект. Перечитайте инструкцию к препаратам, которые принимаете. К примеру, причиной могут быть некоторые антисептические препараты, антибиотики, препараты для сердца и кровяного давления.

Межпозвоночные диски - подушечки, которые действуют как амортизаторы между каждым позвонком позвоночника. Когда они смещаются, то могут оказывать давление на нервные окончания. И как следствие руки немеют, может ощущаться слабость, боль в руках и ногах.

Болезнь Рейно - заболевание, когда кровеносные сосуды сужаются. Руки тогда немеют, становятся холодными, бледными. Эти симптомы обычно проявляются на холод или во время стресса.

Синдром запястного канала - неврологическое заболевание, появляющееся вследствие сдавливания срединного нерва. Из-за повторяющихся действий, даже из-за постоянной работы на клавиатуре, может происходить давление на срединный нерв и развиваться синдром запястного канала.

Высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода времени может привести к повреждению нервов, называемого диабетической невропатией. Она может заставить неметь руки и ноги.

Щитовидная железа, когда производит недостаточно гормонов, возникает гипотиреоз. Без лечения он может повреждать нервы и вызывать онемение.

Усталость в случае фибромиалгии может проявляться через онемение и покалывание, распространяющиеся на руки, ноги, лицо. Другие симптомы фибромиалгии: депрессия, проблемы с концентрацией и сном, головные боли, боли в животе.

Аутоиммунное заболевание волчанки вызывает воспаление во многих органах и тканях, в частности в сердце, легких и почках.

"Друзья, мотивирую вас не игнорировать такие симптомы и определить, в чем может быть проблема. Обратитесь за помощью, заботьтесь о своем здоровье и здоровье близких", - советует Власнюк.