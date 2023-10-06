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Онемение конечностей. Комаровский рассказал, когда этот симптом становится тревожным звоночком

Почему немеют конечности (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Онемение конечностей - это довольно распространенный симптом у взрослых людей. Чаще всего он вызван действием на нерв. А вот то, что именно влияет на этот нерв, может отличаться.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео доктора Комаровского объясняет, когда следует обратить внимание на этот симптом.

Это не диагноз

В первую очередь важно знать, что онемение конечностей - это не диагноз. Это только симптом, который может быть как единичным, так и одним из многих симптомов определенной болезни.

Основные причины онемения:

  • определенное положение руки или ноги, когда человек сидит или лежит в одной позе и таким образом пережимает нерв
  • травмы
  • грыжи межпозвонковых дисков
  • расстройство периферического кровообращения при определенных болезнях
  • укусы насекомых
  • отморожение
  • ожоги
  • низкий уровень витамина В12
  • определенные кожные болезни и т. п.

Если вы почувствуете общую слабость, паралич, нарушение или потеря сознания, головокружение, интенсивную головную боль, проблемы с речью в сочетании с онемением конечностей, сразу обращайтесь к врачу.

В любом случае не пытайтесь избавиться от онемения действием холодных или горячих температур. Поскольку вы не чувствуете температуру предмета, можно легко получить ожог или обморожение части тела.

Если у вас диагностированы болезни, связанные с определенными воспалительными процессами, и на этом фоне возникает онемение, снижение выраженности онемения является критерием эффективного лечения.

 

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здоровяКомаровский