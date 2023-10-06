Онемение конечностей. Комаровский рассказал, когда этот симптом становится тревожным звоночком

Онемение конечностей - это довольно распространенный симптом у взрослых людей. Чаще всего он вызван действием на нерв. А вот то, что именно влияет на этот нерв, может отличаться.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео доктора Комаровского объясняет, когда следует обратить внимание на этот симптом.
В первую очередь важно знать, что онемение конечностей - это не диагноз. Это только симптом, который может быть как единичным, так и одним из многих симптомов определенной болезни.
Основные причины онемения:
Если вы почувствуете общую слабость, паралич, нарушение или потеря сознания, головокружение, интенсивную головную боль, проблемы с речью в сочетании с онемением конечностей, сразу обращайтесь к врачу.
В любом случае не пытайтесь избавиться от онемения действием холодных или горячих температур. Поскольку вы не чувствуете температуру предмета, можно легко получить ожог или обморожение части тела.
Если у вас диагностированы болезни, связанные с определенными воспалительными процессами, и на этом фоне возникает онемение, снижение выраженности онемения является критерием эффективного лечения.
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