Онемение конечностей. Комаровский рассказал, когда этот симптом становится тревожным звоночком

Это не диагноз

В первую очередь важно знать, что онемение конечностей - это не диагноз. Это только симптом, который может быть как единичным, так и одним из многих симптомов определенной болезни.

Основные причины онемения:

определенное положение руки или ноги, когда человек сидит или лежит в одной позе и таким образом пережимает нерв

травмы

грыжи межпозвонковых дисков

расстройство периферического кровообращения при определенных болезнях

укусы насекомых

отморожение

ожоги

низкий уровень витамина В12

определенные кожные болезни и т. п.

Если вы почувствуете общую слабость, паралич, нарушение или потеря сознания, головокружение, интенсивную головную боль, проблемы с речью в сочетании с онемением конечностей, сразу обращайтесь к врачу.

В любом случае не пытайтесь избавиться от онемения действием холодных или горячих температур. Поскольку вы не чувствуете температуру предмета, можно легко получить ожог или обморожение части тела.

Если у вас диагностированы болезни, связанные с определенными воспалительными процессами, и на этом фоне возникает онемение, снижение выраженности онемения является критерием эффективного лечения.