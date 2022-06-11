"Він вірив у свою справу": окупанти вбили українського журналіста Олексія Чубашева

Загибель журналіста

"Сьогодні у мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор і ведучий найкрутішого медійного проекту для підтримки ЗСУ. Мега позитивний і професійний журналіст. Офіцер... Людина, яка вірила у свою справу", - написав його друг Михайло Макарук.

"Людина, яка вірила у свою справу і йшла завжди до поставленої мети. Льоха, я тебе запам'ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку ... ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі...",- додав він.

Також смерть журналіста підтвердив і керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

"На жаль, на війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев. Він був автором програми "Рекрут UA", також відомий як колишній керівник "армії FM" та Військового Телебачення України. Герої не вмирають", - написав Єрмак.

У Олексія залишилася дружина і маленький син, який народився в березні цього року. За яких обставин загинув Чубашев і де - поки що не повідомляється.

Олексій Чубашев загинув на фронті (фото: facebook.com/chubashev)

Що відомо про журналіста

Олексій - військовий журналіст. У 2008 році він вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а пізніше у 2010 році вже на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету ім. Шевченка.

У 2015 році він пішов в АТО. Олексій працював у складі Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, де стартував проект "Рекрут.UA", який виходить на 5 каналі.

У грудні 2019 року став в.о. керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (головою радіостанції "Армія FM" та військового ТБ), змінивши Яну холодну.

28 лютого 2021 року у Олексія закінчився другий офіцерський контракт, він був звільнений у запас. У звільненні він займався своїми проектами. 24 лютого 2022 року він прийняв рішення повернутися на службу до лав ЗСУ та захищати від окупантів нашу країну.