"Він ніколи не просив вибачення": журналісти знайшли чоловіка, якого побив Медведчук

У листопаді 1973 року Віктор Медведчук навчався на юридичному факультеті Київського державного університету. Він став командиром Комсомольського оперативного загону народної дружини Ленінського райкому комсомолу столиці УРСР.

8 листопада під час чергування з двома членами оперативного загону Медведчук побив 15-річного Андрія Кричака. Зараз чоловік живе в США, але він добре пам'ятає, що сталося в той день.

"Андрій, тоді ще 15-річний підліток вийшов на вулицю Пушкінську, де він жив. Зустрівся з друзями. Базікали, голосно про щось говорили. На них звернула увагу Комсомольська дружина. Підійшли. Зробити зауваження. Двоє втекли, а Андрія вони заламали та потягли розбиратися, чому він так голосно розмовляв. Підліток вирішив чинити опір", - розповіла телеведуча Наталія Мосейчук.

"Його почали дуже жорстоко бити. У нього було зламано ребро. Віктор Медведчук, будучи на третьому курсі університету, гумовим пістолетом бив Андрія по голові", - йдеться в сюжеті програми.

Тоді Медведчуку світило два роки в'язниці і його відрахували з університету. Але через деякий час його відновили, і він продовжив своє навчання.

"Медведчук викрутиться чи ні - не знаю, але якщо викрутиться, то Україні буде ще гірше. Це - темна людина. Він ніколи не просив вибачення за те, що він зробив. Я хвилююся за те, що в Україні багато таких, як Медведчук. Вони мають дуже багато сил і влади. А це - дуже помилково. Україна повинна захищати себе. Треба знаходити в собі силу і не вкладати свою долю в руки людей, які можуть нести тільки горе", - прокоментував ситуацію з Медведчуком Кричак.

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