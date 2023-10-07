Омолаживают кожу и способствуют росту волос: диетолог назвала продукты, которые должны быть в рационе

Никакой орган не работает отдельно, а состоит в единую, слаженную систему. Поэтому то, как выглядит человек и его кожа, зависит от того, какие продукты он ест.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщила врач-диетолог Ольга Маллиани.
Эксперт рассказала, что площадь поверхности кожи достигает 2-2,5 кв. метра.
То, как выглядим мы сегодня, на 20% зависит от генетики, а на 80% от образа жизни. Поэтому немаловажную роль играет питание.
Гликация - это такой процесс, когда глюкоза необратимо связывается с белками, лишая их природных свойств, делая их нефункционирующими.
"Здесь ярким примером может послужить коллаген, который является самым распространенным белком в организме - основным белком в коже, костях, хрящах, сухожилиях, зубах и сердечно-сосудистой системе", - говорится в сообщении.
Поэтому именно гликация и есть причиной появления морщин на коже, ведет к развитию атеросклероза, катаракты, деменции и множества других заболеваний. К тому же, повышенное потребление быстрых углеводов (сладостей, газированных напитков, выпечки, фруктовых соков) усиливает этот процесс.
Важно исключить такие продукты из рациона и минимизировать употребление сильно зажаренных или запеченных в корочку блюд.
"Когда мы жарим мясо на гриле, оно темнеет, становится коричневым, потому что формируются эти продукты гликации (белки сшиваются высокой температурой). Когда мы его едим, все равно, что жарим себя изнутри", - добавила Ольга Маллиани.
Диетолог назвала список продуктов, которые должны быть в рационе, чтобы воспользоваться их потенциальными косметическими и омолаживающими свойствами. К тому же следует знать, какие витамины и микроэлементы необходимы для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей. В список входят:
Диетолог отметила, что хотелось бы, чтобы все эти полезные продукты усваивались организмом должным образом, а за это отвечает здоровье желудочно-кишечного тракта, во многом состояние кишечного микробиому.
А полезные бактерии любят клетчатку, поэтому следует есть овощи, фрукты, ягоды, крупы, злаки, бобовые, орехи и семена. Не забывайте также добавлять в свой рацион квашеную капусту и соленые огурцы.
"Важно помнить, что красота и молодость субъективны и могут отличаться от человека к человеку. Принятие своей индивидуальности и принятие мер, направленных на всеобщее благополучие, может помочь вам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом в любом возрасте", - рассказала Ольга Маллиани.
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