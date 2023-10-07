Омолаживают кожу и способствуют росту волос: диетолог назвала продукты, которые должны быть в рационе

Какие продукты ускоряют старение

Эксперт рассказала, что площадь поверхности кожи достигает 2-2,5 кв. метра.

То, как выглядим мы сегодня, на 20% зависит от генетики, а на 80% от образа жизни. Поэтому немаловажную роль играет питание.

Гликация - это такой процесс, когда глюкоза необратимо связывается с белками, лишая их природных свойств, делая их нефункционирующими.

"Здесь ярким примером может послужить коллаген, который является самым распространенным белком в организме - основным белком в коже, костях, хрящах, сухожилиях, зубах и сердечно-сосудистой системе", - говорится в сообщении.

Поэтому именно гликация и есть причиной появления морщин на коже, ведет к развитию атеросклероза, катаракты, деменции и множества других заболеваний. К тому же, повышенное потребление быстрых углеводов (сладостей, газированных напитков, выпечки, фруктовых соков) усиливает этот процесс.

Важно исключить такие продукты из рациона и минимизировать употребление сильно зажаренных или запеченных в корочку блюд.

"Когда мы жарим мясо на гриле, оно темнеет, становится коричневым, потому что формируются эти продукты гликации (белки сшиваются высокой температурой). Когда мы его едим, все равно, что жарим себя изнутри", - добавила Ольга Маллиани.

Что добавить в рацион

Диетолог назвала список продуктов, которые должны быть в рационе, чтобы воспользоваться их потенциальными косметическими и омолаживающими свойствами. К тому же следует знать, какие витамины и микроэлементы необходимы для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей. В список входят:

Фрукты и овощи - богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Они помогают защитить кожу от повреждений и способствуют молодому цвету лица. Среди лидеров - ягоды, шпинат, капуста и морковь

богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Они помогают защитить кожу от повреждений и способствуют молодому цвету лица. Среди лидеров - ягоды, шпинат, капуста и морковь Витамин С - помогает производить коллаген. Цитрусовые, клубника, киви и болгарский перец богаты витамином

- помогает производить коллаген. Цитрусовые, клубника, киви и болгарский перец богаты витамином Рыба - омега-3 жирные кислоты. Поддерживают здоровье, увлажнение кожи, уменьшают воспаление и предотвращают сухость ногтей

- омега-3 жирные кислоты. Поддерживают здоровье, увлажнение кожи, уменьшают воспаление и предотвращают сухость ногтей Орехи и семена - миндаль, грецкие орехи, семена льна и семена чиа содержат много полезных жиров, витаминов и минералов

- миндаль, грецкие орехи, семена льна и семена чиа содержат много полезных жиров, витаминов и минералов Биотин (витамин В7) - необходим для роста и общего здоровья волос, укрепляет ногти и предотвращает их ломкость. Содержится в яйцах, орехах, сладком картофеле и шпинате

(витамин В7) - необходим для роста и общего здоровья волос, укрепляет ногти и предотвращает их ломкость. Содержится в яйцах, орехах, сладком картофеле и шпинате Субпродукты - содержат цинк, коэнзим Q10, витамин В12 и селен. Продукты, богатые цинком - семена тыквы, устрицы и крабы, говядина и свинина, запеченные бобы и кешью

- содержат цинк, коэнзим Q10, витамин В12 и селен. Продукты, богатые цинком - семена тыквы, устрицы и крабы, говядина и свинина, запеченные бобы и кешью Нежирный белок - курица, индейка, тофу и бобовые. Они помогают построить и восстановить ткани, включая кожу. Белок обеспечивает строительный материал и для крепких ногтей

- курица, индейка, тофу и бобовые. Они помогают построить и восстановить ткани, включая кожу. Белок обеспечивает строительный материал и для крепких ногтей Кремний - основа здоровых волос. Он является необходимым компонентом для синтеза коллагена, стимулирует микроциркуляцию кожи головы и помогает корням волос впитывать питательные вещества из крови. Содержится в овсе, ржи, ячмене, бананах, клубнике и авокадо, зеленых бобах, чечевице, изюме и орехах

- основа здоровых волос. Он является необходимым компонентом для синтеза коллагена, стимулирует микроциркуляцию кожи головы и помогает корням волос впитывать питательные вещества из крови. Содержится в овсе, ржи, ячмене, бананах, клубнике и авокадо, зеленых бобах, чечевице, изюме и орехах Цельнозерновые продукты - отдавайте предпочтение цельным злакам, таким как коричневый рис, киноа и овес, содержащие необходимые питательные вещества и клетчатку

- отдавайте предпочтение цельным злакам, таким как коричневый рис, киноа и овес, содержащие необходимые питательные вещества и клетчатку Вода - для сохранения молодости кожи важно пить воду. Чтобы выяснить необходимое количество для вас - умножением 30 миллилитров воды на килограмм массы тела

- для сохранения молодости кожи важно пить воду. Чтобы выяснить необходимое количество для вас - умножением 30 миллилитров воды на килограмм массы тела Зеленый чай - содержит антиоксиданты, которые помогают защитить кожу от повреждений и уменьшить признаки старения

- содержит антиоксиданты, которые помогают защитить кожу от повреждений и уменьшить признаки старения Оливковое масло - используйте масло первого отжима в кулинарии и в качестве заправки для салатов. Оно богато полезными жирами и антиоксидантами

- используйте масло первого отжима в кулинарии и в качестве заправки для салатов. Оно богато полезными жирами и антиоксидантами Черный шоколад - темный шоколад с высоким содержанием какао (70% или более) богат антиоксидантами и может оказать положительное влияние на здоровье кожи

- темный шоколад с высоким содержанием какао (70% или более) богат антиоксидантами и может оказать положительное влияние на здоровье кожи Костные и мясо-костные бульоны - из курицы целиком с хрящами, костями (источник коллагена типа II) варим 12 часов, или из говядины травяного откорма с костью - 24 часа. Это источник коллагена I и III, глюкозамина, хондроитина, а также аминокислот глицина и пролина

Диетолог отметила, что хотелось бы, чтобы все эти полезные продукты усваивались организмом должным образом, а за это отвечает здоровье желудочно-кишечного тракта, во многом состояние кишечного микробиому.

А полезные бактерии любят клетчатку, поэтому следует есть овощи, фрукты, ягоды, крупы, злаки, бобовые, орехи и семена. Не забывайте также добавлять в свой рацион квашеную капусту и соленые огурцы.

"Важно помнить, что красота и молодость субъективны и могут отличаться от человека к человеку. Принятие своей индивидуальности и принятие мер, направленных на всеобщее благополучие, может помочь вам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом в любом возрасте", - рассказала Ольга Маллиани.