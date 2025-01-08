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Обходите его стороной. Ученые назвали самый опасный вид хлеба

Фото: Какой вид хлеба может навредить организму (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Специалисты в области питания и диетологии предупреждают об опасности, которую может нести определенный вид хлеба для здоровья человека.

Так какой вид хлеба надо ограничить в своем рационе - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какой хлеб самый вредный?

В частности, наиболее вредным признан белый хлеб из рафинированной муки.

Почему белый хлеб опасен?

Высокий гликемический индекс

Белый хлеб способствует быстрому повышению уровня сахара в крови, что может приводить к инсулиновым "скачкам" и увеличению риска развития диабета 2-го типа.

Минимум полезных веществ

Из-за интенсивной обработки муки из него удаляются почти все витамины, минералы и клетчатка, что делает хлеб "пустым" продуктом.

Риск ожирения

Белый хлеб имеет высокую калорийность и низкую способность обеспечивать длительное чувство сытости. Это может провоцировать переедание и, как следствие, набор лишнего веса.

Химические добавки

В производстве дешевого белого хлеба часто используют консерванты, улучшители вкуса и красители, которые могут негативно влиять на организм.

Какой хлеб полезен?

Эксперты советуют заменить белый хлеб на более полезные варианты, например:

  • Ржаной хлеб из цельнозерновой муки: содержит больше клетчатки и минералов.
  • Цельнозерновой хлеб: способствует стабилизации уровня сахара в крови и обеспечивает организм энергией на более длительное время.
  • Безглютеновый хлеб (для людей с непереносимостью глютена).

Здоровье начинается с правильного выбора продуктов. Белый хлеб, который многие считают неотъемлемой частью рациона, на самом деле может быть скрытой угрозой для организма. Выбирая хлеб с полезными составляющими, вы не только улучшаете своё самочувствие, но и инвестируете в долголетие.

 

Узнайте, какое молоко самое полезное, по мнению украинского ученого.

Также читайте о 5 худших для здоровья завтраков, к которым мы привыкли.

В материале использованы такие источники - Nutrients, Eat this, not That, Facebook-страница тренера Виктора Мандзяка.

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ХлебцыЗдоровьеЗдоровое питание