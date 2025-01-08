Обходите его стороной. Ученые назвали самый опасный вид хлеба
Специалисты в области питания и диетологии предупреждают об опасности, которую может нести определенный вид хлеба для здоровья человека.
Так какой вид хлеба надо ограничить в своем рационе - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Какой хлеб самый вредный?
В частности, наиболее вредным признан белый хлеб из рафинированной муки.
Почему белый хлеб опасен?
Высокий гликемический индекс
Белый хлеб способствует быстрому повышению уровня сахара в крови, что может приводить к инсулиновым "скачкам" и увеличению риска развития диабета 2-го типа.
Минимум полезных веществ
Из-за интенсивной обработки муки из него удаляются почти все витамины, минералы и клетчатка, что делает хлеб "пустым" продуктом.
Риск ожирения
Белый хлеб имеет высокую калорийность и низкую способность обеспечивать длительное чувство сытости. Это может провоцировать переедание и, как следствие, набор лишнего веса.
Химические добавки
В производстве дешевого белого хлеба часто используют консерванты, улучшители вкуса и красители, которые могут негативно влиять на организм.
Какой хлеб полезен?
Эксперты советуют заменить белый хлеб на более полезные варианты, например:
- Ржаной хлеб из цельнозерновой муки: содержит больше клетчатки и минералов.
- Цельнозерновой хлеб: способствует стабилизации уровня сахара в крови и обеспечивает организм энергией на более длительное время.
- Безглютеновый хлеб (для людей с непереносимостью глютена).
Здоровье начинается с правильного выбора продуктов. Белый хлеб, который многие считают неотъемлемой частью рациона, на самом деле может быть скрытой угрозой для организма. Выбирая хлеб с полезными составляющими, вы не только улучшаете своё самочувствие, но и инвестируете в долголетие.
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В материале использованы такие источники - Nutrients, Eat this, not That, Facebook-страница тренера Виктора Мандзяка.
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