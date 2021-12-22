Омікрон викличе спалах: лікар розповіла про небезпеку нового штаму COVID

Ризики є

"Омікрон" вже зафіксували в Україні і нічого тут непередбачуваного немає, оскільки штам дуже швидко поширюється, кордони у нас не закриті, люди їздять, спілкуються. У будь-якому випадку, ризики привезти - вивезти цей штам з країни однозначно є", - повідомила медик.

На сьогодні Центр громадського здоров'я зафіксував новий штам Омікрон в Україні, який цілком може витіснити Дельту.

"Мені здається, що домінує "Дельта", але не виключено, що ми отримаємо наступну хвилю, викликану "Омікроном", - повідомила Сояк.

Новий спалах можливий

"Звичайно, чисто теоретично "Омікрон" може витіснити "Дельту" і навіть повинен її витіснити. Оскільки той активний прошарок населення, яка спілкується, знаходиться в громадських місцях, офісах і так далі, вже перехворіла штамом "Дельта" або хворіє зараз. І у всіх нових випадках, звичайно, буде переважати штам "Омікрон", якщо він у нас викличе спалах. І я думаю, що немає приводу цьому спалаху не бути", - розповіла медик.