Олю Цибульську з днем народження привітав зірка серіалу "Секс у великому місті" (відео)

"36 - це і секс, і місто, і найближчі люди. Після привітання, яке я отримала вранці від моєї команди я зрозуміла - можливо все!!" - написала Цибульська.

Виявилося, що саундпродюсер американського лейбла, з яким її команда обговорює співпрацю, дружить з Крісом Нотом.

Щоб подивитися відеопривітання Кріса Нота гортайте карусель.

"Я чув, що ти готуєш кліп на пісню "Prosecco". Приїжджай в Нью-Йорк, у мене є свій рок-н-рол бар. Хочу, щоб ти там заспівала. А ми всі будемо обсипати тебе пелюстками троянд. Ти розірвеш світ!" - сказав Кріс.

Варто зазначити, що в США існує сервіс Cameo, на якому за гроші можна замовити привітання у того чи іншого артиста.

Продовження "Сексу у великому місті" шанувальники чекали майже 17 років. 10 грудня на екрани вийшла перша серія сиквела, який отримав назву "І просто так".