Оля Полякова жорстко пройшлася по братах Меладзе через "фріка в купальнику"

Українська співачка Оля Полякова відповіла на коментар Валерія Меладзе, в якому він назвав її "фріком в купальнику" після секс-скандалу з його братом. Відзначимо, що артистка підтримала Ані Лорак, яка заявила, що Костянтин Меладзе до неї домагався.

Реакція "суперблондинки" з'явилася на її сторінці в Instagram , де вона зняла відео на цю тему.

"Член партії "Єдина Росія" Валерій Меладзе в інтерв'ю Собчак назвав мене не виконавцем, а фріком в купальнику і в короні. Довелося надіти купальник, а корону зняти, щоб задати йому кілька питань", - підписала Полякова відео.

У ролику вона сказала, що Меладзе замість того, щоб відповісти на питання Ксенії Собчак про харрасмент, уникнув відповіді і принизив її.

"Дуже чоловіча відповідь, а точніше відхід від відповіді. Відмовчуватися і тихесенько робити денюжку - це ваш вибір і він нікого не повинен хвилювати до тих пір, поки ви тихесенько мовчите", - сказала співачка на відео.

Також Полякова нагадала українцям, що Валерій Меладзе скоро буде в Україні і його взагалі не шокує анексія Криму, він про це мовчить, зате не мовчить і принижує українську співачку за те, що вона сказала правду.

За словами Полякової, вже 7 років йде війна на Донбасі, але брати Меладзе, як ніби про це і не чули. Вони позиціонують себе поза політикою.

Полякова сказала, що позиція нічого не бачити дуже вигідна грузинським чоловікам, які намагаються всидіти "на двох стільчиках".

"Як вам це вдається сидіти на двох стільчиках з благородним виразом обличчя? Можете це зробити прямо на сцені Atlas Weekend", - сказала Полякова.