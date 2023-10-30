Оля Полякова впервые рассказала о болезни матери: "Не могли поставить диагноз"

Оля Полякова рассказала о болезни мамы

По словам певицы, врачи многие годы не могли поставить диагноз ее маме. Сейчас женщина находится в Англии, где проходит лечение.

Оля Полякова с мамой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Она скучает, лечится. У моей мамы нашли аутоиммунную болезнь, которую не могли определить здесь. Она давно ею болеет, но очень долго не могли поставить диагноз. И вот когда она попала в Англию, ей обнаружили эту болезнь. Очень спасибо Англии, что лечит наших людей бесплатно, потому что она там зарегистрирована. На выходные мама забирает мою Алису из школы и сейчас живет там", - поделилась артистка.

Напомним, до 24 февраля 63-летняя мама Оли Поляковой Светлана жила на территории РФ вместе с любимым-дипломатом. После того, как Россия напала на нашу страну, знаменитость уговорила ее покинуть страну-оккупанта и переехать к ней за границу.