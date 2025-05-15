Оля Полякова назвала возраст, когда наступает пик женской сексуальности

По словам артистки, возраст 40+ является пиком женской сексуальности, поскольку именно тогда женщина чувствует себя гораздо свободнее, чем в 20 лет, когда находится под давлением общественных стереотипов и навязанных "надо". Кроме того, в этом возрасте женщина уже четко осознает, что именно ей нравится в сексе, а что нет.

"В 40+ у женщины все горит и она в основном освободилась от стереотипов, а у мужчин в этом возрасте уже могут быть проблемки. В отличие от 25-летних мужчин. Поэтому я считаю, что идеальным в плане секса комбо будет именно женщина 45 лет и мужчина 25 лет", - заявила Полякова.

Также певица уверена, что главным барометром качественных отношений должны быть ощущения женщины и ее осознание того, чего она хочет на самом деле. Это понимание может прийти к женщине не в 20 и не в 30 лет, а довольно часто в 40+. Именно это, считает Полякова, и является причиной, почему женщины в этом возрасте уходят из семьи.

Оля Полякова высказалась о женской сексуальности (скриншот)

"Дети выросли и она понимает, что прожила не свою жизнь. Она думала обо всех. О маме, для которой закончила вуз. О муже, ведь общество считает, что надо иметь семью, о детях, которых нужно вырастить в паре. А потом осознание, что все время она была как в тюрьме. И она думает - а где в этом я? Где мои интересы? Где моя жизнь? И они начинают жить", - пояснила артистка.

Певица убеждена, что счастливой женщина может стать тогда, когда поймет, что самый близкий и родной для нее человек - это она сама. Поэтому относится к себе, подчеркнула Полякова, сверхважно с безусловной любовью - именно так, как относится к своему ребенку мама.

"Надо стать мамой самому себе. Выпестовать, вылюбить, позаботиться, полюбить ту маленькую девочку так, как будто это твой ребенок. Когда-то это произошло со мной, а до этого я эту девушку в себе не любила, как я ее мучила, я над ней издевалась", - вспоминает звезда.

При этом Полякова подчеркивает, что очень большое влияние на ее самооценку имел ее муж, поскольку до отношений с ним она была абсолютно неуверенна в себе.

"Я была красива как солнце. Высокая, ногастая, породистая. Ноги, шея, просто совершенно исключительные гены. И абсолютно в себе не уверена. Но я встретила своего мужчину, который полностью мной восхищался, 24 на 7 и который сделал так, чтобы я стала в себе уверена", - отметила она.