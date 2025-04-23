Елена Тополя "засветила" соблазнительные формы в латексном боди: горячие фото

Супруга Тараса Тополи не прекращает удивлять поклонников смелыми образами. На этот раз звезда опубликовала серию жарких снимков, на которых предстала в откровенном красном латексном боди и блестящих каблуках.



Жена Тараса Тополи показала пикантную фотосессию (фото: instagram.com/alyoshasinger)

К тому же певица, которая является многодетной мамой, продемонстрировала идеальную фигуру.



Елена Тополя показала откровенные фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)

На фото Елена позирует в дерзких позах, демонстрируя безупречную фигуру, изящную талию и длинные ноги. Яркий образ дополнили эффектный макияж и прическа в стиле 90-х, что добавило еще больше глянцевого шарма.

Елена Тополя показала пикантные фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской певицы тут же принялись комментировать откровенные фото. Однако их мнения разделились: одни считают, что Елена отлично выглядит, а другие раскритиковали ее за провокационный образ:

"Елена, выглядите мегакруто. И это мать троих детей"

"Какая роскошная, эти ноги"

"Красивые фотографии"

"Шикарная"

"Фигура супер, но не в такой дешевой фотосессии"

"Отвратительно, если честно. Похожа на кобылу. Какая-то дешевая фотосессия"

"Смело. Но в стиле эскортницы вы мне не очень понравились. Возможно, действительно, фотограф сделал свою работу не очень. Или вы так задумали"

"Ужасно"

"Вам такая фотосессия не идет"

"Вы такая красавица, но эта съемка - кап..ц"

"В жизни вы намного красивее. Эта съемка вашу красоту "съела".



Пользователи сети неоднозначно восприняли Елену Тополю в новой фотосессии (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Елена Тополя - украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение-2010" в Осло, где заняла 10-е место.

Замужем за лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они узаконили свои отношения в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.