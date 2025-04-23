Елена Тополя "засветила" соблазнительные формы в латексном боди: горячие фото

Украинская певица Алена Тополя, известная ранее под псевдонимом Alyosha, устроила настоящий фурор в сети, поделившись эффектной фотосессией в красном латексном боди.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Супруга Тараса Тополи не прекращает удивлять поклонников смелыми образами. На этот раз звезда опубликовала серию жарких снимков, на которых предстала в откровенном красном латексном боди и блестящих каблуках.
Жена Тараса Тополи показала пикантную фотосессию (фото: instagram.com/alyoshasinger)
К тому же певица, которая является многодетной мамой, продемонстрировала идеальную фигуру.
Елена Тополя показала откровенные фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)
На фото Елена позирует в дерзких позах, демонстрируя безупречную фигуру, изящную талию и длинные ноги. Яркий образ дополнили эффектный макияж и прическа в стиле 90-х, что добавило еще больше глянцевого шарма.
Елена Тополя показала пикантные фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Фолловеры украинской певицы тут же принялись комментировать откровенные фото. Однако их мнения разделились: одни считают, что Елена отлично выглядит, а другие раскритиковали ее за провокационный образ:
Пользователи сети неоднозначно восприняли Елену Тополю в новой фотосессии (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Елена Тополя - украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение-2010" в Осло, где заняла 10-е место.
Замужем за лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они узаконили свои отношения в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.
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