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Елена Тополя "засветила" соблазнительные формы в латексном боди: горячие фото

Среда 23 апреля 2025 14:08
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Елена Тополя "засветила" соблазнительные формы в латексном боди: горячие фото Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Алена Тополя, известная ранее под псевдонимом Alyosha, устроила настоящий фурор в сети, поделившись эффектной фотосессией в красном латексном боди.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Супруга Тараса Тополи не прекращает удивлять поклонников смелыми образами. На этот раз звезда опубликовала серию жарких снимков, на которых предстала в откровенном красном латексном боди и блестящих каблуках.
Елена Тополя &quot;засветила&quot; соблазнительные формы в латексном боди: горячие фото
Жена Тараса Тополи показала пикантную фотосессию (фото: instagram.com/alyoshasinger)

К тому же певица, которая является многодетной мамой, продемонстрировала идеальную фигуру.
Елена Тополя &quot;засветила&quot; соблазнительные формы в латексном боди: горячие фото
Елена Тополя показала откровенные фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)

На фото Елена позирует в дерзких позах, демонстрируя безупречную фигуру, изящную талию и длинные ноги. Яркий образ дополнили эффектный макияж и прическа в стиле 90-х, что добавило еще больше глянцевого шарма.

Елена Тополя показала пикантные фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской певицы тут же принялись комментировать откровенные фото. Однако их мнения разделились: одни считают, что Елена отлично выглядит, а другие раскритиковали ее за провокационный образ:

  • "Елена, выглядите мегакруто. И это мать троих детей"
  • "Какая роскошная, эти ноги"
  • "Красивые фотографии"
  • "Шикарная"
  • "Фигура супер, но не в такой дешевой фотосессии"
  • "Отвратительно, если честно. Похожа на кобылу. Какая-то дешевая фотосессия"
  • "Смело. Но в стиле эскортницы вы мне не очень понравились. Возможно, действительно, фотограф сделал свою работу не очень. Или вы так задумали"
  • "Ужасно"
  • "Вам такая фотосессия не идет"
  • "Вы такая красавица, но эта съемка - кап..ц"
  • "В жизни вы намного красивее. Эта съемка вашу красоту "съела".

Елена Тополя &quot;засветила&quot; соблазнительные формы в латексном боди: горячие фото
Пользователи сети неоднозначно восприняли Елену Тополю в новой фотосессии (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Елена Тополя - украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение-2010" в Осло, где заняла 10-е место.

Замужем за лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они узаконили свои отношения в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.

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