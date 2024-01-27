Елена Мозговая сделала шокирующее признание об экс-муже: "Унижал и избивал"

Елена Мозговая рассказала об абьюзивных отношениях

По словам звезды, много лет она прожила с человеком, который позволял себе поднимать на нее руку и морально издеваться.

О своем негативном опыте продюсер рассказала после того, как ей написала женщина, которая находится в абьюзивных отношениях.

"Мне прислали одну историю и вопрос - как быть... Хочу вам сказать, что жить с мужем, который вас унижает и бьет - нельзя! Я прожила с таким мужем много лет и могу сказать, не откладывайте на завтра свой демарш! Бегите и делайте новую жизнь, как бы это ни было тяжело", - поделилась Елена.

Кого именно из своих предыдущих мужей имела в виду Мозговая - она не уточнила.

До брака с певцом Дэвидом Аксельродом звезда была замужем трижды.

Елена Мозговая с Дэвидом Аксельродом и дочерью (фото: instagram.com/david__axelrod)

Первым мужем ее стал украинский хоккеист Валентин Олецкий. Во второй раз она вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, от которого родила дочь Зою.

Третьим избранником продюсера был певец Александр Пономарев. Ему Мозговая родила дочь Евгению.