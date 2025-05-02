Елена Мозговая показала себя в юности: как она выглядела в 16 лет (фото)

Она продемонстрировала, как выглядела 35 лет назад - то есть в 1990-м году.

"1990-й год. Мне 16. Нашла в архивах свои две первые песни "Білі лілеї" и "Ти згадай", которые были записаны как раз в это время. Скоро опубликую", - отметила продюсер.

На фото 16-летняя Мозговая позирует перед камерой, скрестив руки на груди. Ее взгляд, направленный прямо в объектив, кажется серьезным и сосредоточенным, но в то же время в нем ощущается юношеская непосредственность.

На ней светлая футболка цвета морской волны, несколько тонких цепочек на шее, одна из которых с крестиком, и часы на левом запястье.



Как Елена Мозговая выглядела в 16 лет (фото: instagram.com/olenamozgova1)

В комментариях к публикации фолловеры отметили естественную красоту Елены.

Что известно про Елену Мозговую

Елена родилась 9 февраля 1974 года в Киеве в семье выдающегося композитора и певца Николая Мозгового.

После окончания музыкальной школы она поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств.

С 2001 года Мозговая работала на Первом национальном телеканале Украины, где занимала должность директора творческого объединения музыкальных и развлекательных программ.

Имеет трех дочерей от разных браков.

В середине 1990-х годов у Мозговой начала отношения с популярным певцом Александром Пономаревым. Хотя отец Елены не одобрял этот выбор, он не помешал их чувствам. В 1998 году у пары родилась общая дочь Евгения.

Также была замужем за певцом Владимиром Ткаченко, который известен также как Дэвид Аксельрод. В 2015 году родила ему дочь Соломию.



Елена Мозговая сейчас (фото: instagram.com/olenamozgova1)