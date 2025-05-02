ua en ru
Пт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Елена Мозговая показала себя в юности: как она выглядела в 16 лет (фото)

Пятница 02 мая 2025 13:13
UA EN RU
Елена Мозговая показала себя в юности: как она выглядела в 16 лет (фото) Елена Мозговая (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Катерина Собкова

Украинская продюсер Елена Мозговая, которая ранее рассекретила, где сейчас находится ее муж Дэвид Аксельрод, показала в сети архивное фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост знаменитости в Instаgram.

Она продемонстрировала, как выглядела 35 лет назад - то есть в 1990-м году.

"1990-й год. Мне 16. Нашла в архивах свои две первые песни "Білі лілеї" и "Ти згадай", которые были записаны как раз в это время. Скоро опубликую", - отметила продюсер.

На фото 16-летняя Мозговая позирует перед камерой, скрестив руки на груди. Ее взгляд, направленный прямо в объектив, кажется серьезным и сосредоточенным, но в то же время в нем ощущается юношеская непосредственность.

На ней светлая футболка цвета морской волны, несколько тонких цепочек на шее, одна из которых с крестиком, и часы на левом запястье.
Елена Мозговая показала себя в юности: как она выглядела в 16 лет (фото)
Как Елена Мозговая выглядела в 16 лет (фото: instagram.com/olenamozgova1)

В комментариях к публикации фолловеры отметили естественную красоту Елены.

Что известно про Елену Мозговую

Елена родилась 9 февраля 1974 года в Киеве в семье выдающегося композитора и певца Николая Мозгового.

После окончания музыкальной школы она поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств.

С 2001 года Мозговая работала на Первом национальном телеканале Украины, где занимала должность директора творческого объединения музыкальных и развлекательных программ.

Имеет трех дочерей от разных браков.

В середине 1990-х годов у Мозговой начала отношения с популярным певцом Александром Пономаревым. Хотя отец Елены не одобрял этот выбор, он не помешал их чувствам. В 1998 году у пары родилась общая дочь Евгения.

Также была замужем за певцом Владимиром Ткаченко, который известен также как Дэвид Аксельрод. В 2015 году родила ему дочь Соломию.
Елена Мозговая показала себя в юности: как она выглядела в 16 лет (фото)
Елена Мозговая сейчас (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Алена Мозговая
NEWS
СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для убийства Стерненко
СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для убийства Стерненко