Елена Мозговая показала себя в юности: как она выглядела в 16 лет (фото)
Украинская продюсер Елена Мозговая, которая ранее рассекретила, где сейчас находится ее муж Дэвид Аксельрод, показала в сети архивное фото.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост знаменитости в Instаgram.
Она продемонстрировала, как выглядела 35 лет назад - то есть в 1990-м году.
"1990-й год. Мне 16. Нашла в архивах свои две первые песни "Білі лілеї" и "Ти згадай", которые были записаны как раз в это время. Скоро опубликую", - отметила продюсер.
На фото 16-летняя Мозговая позирует перед камерой, скрестив руки на груди. Ее взгляд, направленный прямо в объектив, кажется серьезным и сосредоточенным, но в то же время в нем ощущается юношеская непосредственность.
На ней светлая футболка цвета морской волны, несколько тонких цепочек на шее, одна из которых с крестиком, и часы на левом запястье.
Как Елена Мозговая выглядела в 16 лет (фото: instagram.com/olenamozgova1)
В комментариях к публикации фолловеры отметили естественную красоту Елены.
Что известно про Елену Мозговую
Елена родилась 9 февраля 1974 года в Киеве в семье выдающегося композитора и певца Николая Мозгового.
После окончания музыкальной школы она поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств.
С 2001 года Мозговая работала на Первом национальном телеканале Украины, где занимала должность директора творческого объединения музыкальных и развлекательных программ.
Имеет трех дочерей от разных браков.
В середине 1990-х годов у Мозговой начала отношения с популярным певцом Александром Пономаревым. Хотя отец Елены не одобрял этот выбор, он не помешал их чувствам. В 1998 году у пары родилась общая дочь Евгения.
Также была замужем за певцом Владимиром Ткаченко, который известен также как Дэвид Аксельрод. В 2015 году родила ему дочь Соломию.
Елена Мозговая сейчас (фото: instagram.com/olenamozgova1)
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