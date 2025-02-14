Елена Кравец впервые за долгое время показала родителей и рассказала о болезни мамы

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

По словам Елены, ее родители во время войны живут в Кривом Роге. Ведущая отметила, что несколько лет назад ее мама перенесла инсульт, и теперь за ней ухаживает 86-летний отец.

Кравец намерена перевезти своих родных поближе к Киеву, где она сейчас живет, и обратилась к своим поклонникам с этой просьбой.

Кроме того, она поделилась фото с улыбающимися родителями. Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

"Это фото сделано 27 мая 2019 года в день папиного юбилея в честь 80-летия. Видите, какой парень? А то! Сейчас ему 86 и он еще больший мой герой, ведь ухаживает за любовью всей его жизни, моей мамой, которая два года назад перенесла инсульт и теперь нуждается в заботе. Хочу перевезти их поближе к себе из Кривого Рога", - написала знаменитость.

Реакция фанов

Поклонники актрисы пожелали быстро найти для ее семьи новое жилье и обеспечить их безопасность.