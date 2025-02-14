Елена Кравец впервые за долгое время показала родителей и рассказала о болезни мамы
Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец впервые за долгое время показала обоих родителей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
По словам Елены, ее родители во время войны живут в Кривом Роге. Ведущая отметила, что несколько лет назад ее мама перенесла инсульт, и теперь за ней ухаживает 86-летний отец.
Кравец намерена перевезти своих родных поближе к Киеву, где она сейчас живет, и обратилась к своим поклонникам с этой просьбой.
Кроме того, она поделилась фото с улыбающимися родителями.Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)
"Это фото сделано 27 мая 2019 года в день папиного юбилея в честь 80-летия. Видите, какой парень? А то! Сейчас ему 86 и он еще больший мой герой, ведь ухаживает за любовью всей его жизни, моей мамой, которая два года назад перенесла инсульт и теперь нуждается в заботе. Хочу перевезти их поближе к себе из Кривого Рога", - написала знаменитость.
Реакция фанов
Поклонники актрисы пожелали быстро найти для ее семьи новое жилье и обеспечить их безопасность.
- Завтра мій чоловік звʼяжеться з товаришем, який, скоріш за все, зможе допомогти з житлом або з пошуком житла
- Бажаю знайти найкращий будинок, у Кривому Розі зараз не дуже спокійно
- Гарні люди і батьки! Мамі одужання. Батьку повага
- Добре, коли батьки живі