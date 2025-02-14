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Елена Кравец впервые за долгое время показала родителей и рассказала о болезни мамы

Пятница 14 февраля 2025 12:10
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Елена Кравец впервые за долгое время показала родителей и рассказала о болезни мамы Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец впервые за долгое время показала обоих родителей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

По словам Елены, ее родители во время войны живут в Кривом Роге. Ведущая отметила, что несколько лет назад ее мама перенесла инсульт, и теперь за ней ухаживает 86-летний отец.

Кравец намерена перевезти своих родных поближе к Киеву, где она сейчас живет, и обратилась к своим поклонникам с этой просьбой.

Кроме того, она поделилась фото с улыбающимися родителями.Елена Кравец впервые за долгое время показала родителей и рассказала о болезни мамыЕлена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

"Это фото сделано 27 мая 2019 года в день папиного юбилея в честь 80-летия. Видите, какой парень? А то! Сейчас ему 86 и он еще больший мой герой, ведь ухаживает за любовью всей его жизни, моей мамой, которая два года назад перенесла инсульт и теперь нуждается в заботе. Хочу перевезти их поближе к себе из Кривого Рога", - написала знаменитость.

Реакция фанов

Поклонники актрисы пожелали быстро найти для ее семьи новое жилье и обеспечить их безопасность.

  • Завтра мій чоловік звʼяжеться з товаришем, який, скоріш за все, зможе допомогти з житлом або з пошуком житла
  • Бажаю знайти найкращий будинок, у Кривому Розі зараз не дуже спокійно
  • Гарні люди і батьки! Мамі одужання. Батьку повага
  • Добре, коли батьки живі

К слову, ранее жена Усика замиловала новыми фото в объятиях боксера.

Также жена Позитива поразила честными фото спустя месяц после родов.

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