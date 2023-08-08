Алексей Суханов провел интерактивный мастер-класс для детей на смене "Блогер Кэмп" от Фонда Ахметова

"У нас невероятная молодежь, которой мы должны гордиться. Сегодня, общаясь с ребятами, я смотрел в их глаза и чувствовал только одно - что все у нас будет хорошо. Потому что у них есть так много уважения, целеустремленности, желания сделать из Украины то цивилизованное государство, о котором мы так мечтаем и которое так упорно не выходит у нас, у взрослых. Молодежь - действительно наше все", - подчеркнул ведущий.

Он подготовил и провел для участников "Блогер Кемпу" интерактивный мастер-класс по теме "Тайны и секреты профессии ведущий-интервьюер". Дети активно включались в процесс взаимодействия, охотно задавали Алексею вопрос и полностью употреблялись в новую для себя роль интервьюеров.

"Почему эти встречи важны? Если мы не будем делиться своими мыслями и опытом, не будем помогать и поддерживать нашу молодежь в их стремлении жить достойно, уважая себя, - то я думаю, что мы, взрослые, снова не справимся со своей функцией. Надо разговаривать, надо чувствовать, надо делиться. Надо радоваться, что они у нас есть. Потому что если они у нас есть - у нас есть и Украина", - уверен Алексей.

В проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины» принимают участие дети 8-14 лет. Среди них - дети, которые были депортированы в Россию и вернулись в Украину; те, кто потерял родителей в результате войны; дети из приемных семей, ДБСТ, под опекой и усыновленными, дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

Во время смены дети отдыхают, укрепляют здоровье, развлекаются, развивают творческие способности и овладевают навыками блогера. С детьми работают опытные психологи Фонда Рината Ахметова.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны.