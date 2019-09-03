Олег Винник згадав, як і за що його жорстоко побили в дитинстві: був шрам

Олег Винник міг одружитися у юному віці, однак цьому завадили його батьки. Про це популярний співак розповів у інтерв'ю програмі "Ранок з Україною"

"Мама зрозуміла, що я хочу одружитися. Я був ще дуже молодий і закохався. Все-таки мати відчула, що це не той випадок. Знову можу сказати, що відвели мати й батько, і я за це їм дуже вдячний... Мама любить. Якщо вона любить, не потрібно нічому вчити. Значить та любов буде у тебе в серці. З цим я йду по житті і бажаю, щоб у кожного так було", - розповів артист.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

В цілому ж батьки майбутню зірку ніколи ні до чого не змушували. Мама дозволяла Олегові практично все. Та була історія, коли він свою всерозуміючу маму таки довів.

У 14 років Винник зациклився на купівлі мотоциклу. Та батьки боялися за життя сина, тож категорично відмовили. У відповідь Олег оголосив голодування.

"Я захотів мотоцикл і тиждень не їв. Ну і все, мати не втрималась – так лозиною мене побила, що в мене там місяць був шрам", - зізнався Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

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