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Олег Скрипка оконфузился новым заявлением о насилии над женщинами: "Страдают из-за холодного поведения"

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Вопли Видоплясова" снова попал в скандал. На этот раз Олег Скрипка заявил, что женщины сами виноваты в том, что страдают от абьюза мужчин, а происходит все это из-за их "холодного" поведения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-проект "Говорить Суханов".

Олег Скрипка оскандалился новым заявлением

По словам исполнителя, красивые девушки обычно ведут себя "хамовито" и свысока, тем самым они отталкивают "нормальных" мужчин и притягивают агрессивных мачо.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

"Как правило, красивые женщины очень хамовато ведут себя по отношению к мужчинам. Они холодные, не улыбаются, не смотрят в глаза, они тебе не сделают жеста ни одного. Я, как мужчина, который не сделает никогда первого шага, поэтому меня эти женщины всегда отталкивали. Это, девушки, чтобы вы знали: иногда вы отталкиваете мужчин, потому что вы холодно ведете себя. Вы можете быть очень пылкие внутри, но когда холодно ведете себя, вы лучших мужчин отталкиваете. А именно "быков", вы, как жертвы, зажигаете. Поэтому, красивые девушки, вы подтягиваете к себе это, агрессивных мужчин и тех мачо, и вы страдаете от насилия именно из-за вашего такого холодного поведения. Это очень парадоксально, но это так", - резко высказался Скрипка.

Также Олег добавил, что его может покорить независимая женщина, которая "в этом мире твердо стоит на ногах".

А тех представительниц прекрасного пола, которые хотят "сесть мужчине на голову", артист назвал незрелыми.

 

Напомним, ранее Олег Скрипка попал в скандал из-за своего заявления о том, что феминизм и ЛГБТ-движение приводят к уменьшению человечества и являются инструментами сокращения численности населения наряду с войнами и эпидемиями.

Недавно исполнитель высказался о Светлане Лободе и Вере Брежневой.

Также узнайте, куда исчезли Сергей Сивохо, Оля Фреймут и другие украинские звезды, которые не сходили с экранов в 2000-е.

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Олег Скрипказвезды шоу-бизнеса