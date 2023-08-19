Оккупанты насильно отправили на фронт украинца, чтобы "искупил грех перед Россией": история пленного

Что известно о пленнике

"Евгений Калашников - из оккупированного Новоазовска в Донецкой области. Его незаконно мобилизовали в оккупационную армию РФ. Евгений планировал сразу сдаться в плен украинским военным в случае, если попадет на передовую. Так и произошло. Во время подготовки к штурму ему удалось сбежать и добраться до позиций ВСУ", - пишут в сообщении.

Парень встретился с матерью, которой пришлось пересечь несколько границ, чтобы встретиться с сыном. В то же время сотни российских военнопленных ждут, когда российские власти вспомнят о них.

Евгений Калашников с мамой (скриншот из видео)

Как военный сдался в плен

"24-го (февраля 2022 года. - Ред.) я создал группу "Похороны нашего будущего", где выражал антироссийские настроения. Потом я скрывался от мобилизации, но в ноябре по своей глупости снял на видео стратегический мост. Меня взяли военные, тогда передали ФСБ-шникам и те долго со мной работали. Они решили, что я вроде бы как искуплю грехи перед Россией, хотя я гражданин Украины. Меня отправили на скорую учебку, потом я был 5-6 дней "ходаком", - рассказал военный.

В качестве наказания Евгению приказали идти первым во время штурма.

"У меня была белая футболка Я ее носил как талисман. Когда на позиции прилетела украинская птичка (дрон. - Ред), начался минометный огонь, ДНРоевцы попрятались и сидели в окопах, я быстро пересек поле, и начал махать футболкой, что я сдаюсь", - рассказал военный.