У жовтні 2021 нас чекають три магнітні бурі: небезпечні дати

Що таке магнітна буря і коли її чекати в жовтні?

Магнітною, або геомагнітною бурею прийнято називати порушення магнітосфери Землі, яке виникає при дуже

Такий вплив може тривати як кілька годин, так і кілька днів, викликаючи збої в роботі техніки, а також погіршення самопочуття у людей.

У жовтні найбільш вірогідними датами магнітних бур є:

1 жовтня (слабкі магнітні потоки),

29 жовтня (незначні магнітні коливання),

30 жовтня (тривала слабка буря).

На кого і яким чином впливають магнітні бурі?

Експерти кажуть, що близько 60% людей сприйнятливі до впливу магнітних бур. Геомагнітні коливання особливо небезпечні для метеочутливих людей, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами, гіпертоніків, гіпотоніків, людей з хронічними недугами, психічно нестабільних людей.

Цікаво, що вираженість симптоматики безпосередньо залежить від регіону проживання: чим ближче ви перебуваєте до полюсів, тим сильніше будуть ознаки нездужання.

Найпоширеніший симптом при магнітній бурі - сильні головні бурі і навіть мігрені. Може скакати тиск, порушуватися серцевий ритм.

Також під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

апатія і занепад сил

дратівливість і спалахи гніву

запаморочення і млявість

ризик загострення хронічних захворювань

Як поліпшити стан при бурях

Лікарі радять більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, але уникати палючого сонця.

З раціону слід виключити алкоголь, стимулюючі напої - кава, міцний чай, какао, колу, енергетики. Також потрібно відмовитися від важкої їжі і не переїдати.

Не слід перепрацьовувати, як фізично, так і емоційно. Слід відкласти вирішення важливих завдань на інші дні.

Допоможе повноцінний сон (7-8 годин) в провітрюваному приміщенні.

А тим, у кого є хронічні проблеми зі здоров'ям, які можуть загостритися, лікарі радять тримати необхідні ліки поруч.