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У жовтні 2021 нас чекають три магнітні бурі: небезпечні дати

Автор: Світлана Мащенко

Магнітні бурі в жовтні 2021 очікуються тричі - на початку місяця і в кінці. І хоча експерти не прогнозують сильних спалахів, поберегти здоров'я все ж варто. Особливо людям, які чутливі до геомагнітних коливань.

Коли чекати магнітних бур, хто схильний до їх впливу більше всіх, як уберегтися - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що таке магнітна буря і коли її чекати в жовтні?

Магнітною, або геомагнітною бурею прийнято називати порушення магнітосфери Землі, яке виникає при дуже

Такий вплив може тривати як кілька годин, так і кілька днів, викликаючи збої в роботі техніки, а також погіршення самопочуття у людей.

У жовтні найбільш вірогідними датами магнітних бур є:

  • 1 жовтня (слабкі магнітні потоки),
  • 29 жовтня (незначні магнітні коливання),
  • 30 жовтня (тривала слабка буря).

На кого і яким чином впливають магнітні бурі?

Експерти кажуть, що близько 60% людей сприйнятливі до впливу магнітних бур. Геомагнітні коливання особливо небезпечні для метеочутливих людей, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами, гіпертоніків, гіпотоніків, людей з хронічними недугами, психічно нестабільних людей.

Цікаво, що вираженість симптоматики безпосередньо залежить від регіону проживання: чим ближче ви перебуваєте до полюсів, тим сильніше будуть ознаки нездужання.

Найпоширеніший симптом при магнітній бурі - сильні головні бурі і навіть мігрені. Може скакати тиск, порушуватися серцевий ритм.

Також під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

  • апатія і занепад сил
  • дратівливість і спалахи гніву
  • запаморочення і млявість
  • ризик загострення хронічних захворювань

Як поліпшити стан при бурях

Лікарі радять більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, але уникати палючого сонця.

З раціону слід виключити алкоголь, стимулюючі напої - кава, міцний чай, какао, колу, енергетики. Також потрібно відмовитися від важкої їжі і не переїдати.

Не слід перепрацьовувати, як фізично, так і емоційно. Слід відкласти вирішення важливих завдань на інші дні.

Допоможе повноцінний сон (7-8 годин) в провітрюваному приміщенні.

А тим, у кого є хронічні проблеми зі здоров'ям, які можуть загостритися, лікарі радять тримати необхідні ліки поруч.

Раніше ми писали, хто схильний до метеозалежності, як полегшити свій стан і чи можна позбавитися від цього.

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Магнітна буря