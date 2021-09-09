У жовтні 2021 нас чекають три магнітні бурі: небезпечні дати

Магнітні бурі в жовтні 2021 очікуються тричі - на початку місяця і в кінці. І хоча експерти не прогнозують сильних спалахів, поберегти здоров'я все ж варто. Особливо людям, які чутливі до геомагнітних коливань.
Коли чекати магнітних бур, хто схильний до їх впливу більше всіх, як уберегтися - читайте нижче в нашому матеріалі.
Магнітною, або геомагнітною бурею прийнято називати порушення магнітосфери Землі, яке виникає при дуже
Такий вплив може тривати як кілька годин, так і кілька днів, викликаючи збої в роботі техніки, а також погіршення самопочуття у людей.
У жовтні найбільш вірогідними датами магнітних бур є:
Експерти кажуть, що близько 60% людей сприйнятливі до впливу магнітних бур. Геомагнітні коливання особливо небезпечні для метеочутливих людей, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами, гіпертоніків, гіпотоніків, людей з хронічними недугами, психічно нестабільних людей.
Цікаво, що вираженість симптоматики безпосередньо залежить від регіону проживання: чим ближче ви перебуваєте до полюсів, тим сильніше будуть ознаки нездужання.
Найпоширеніший симптом при магнітній бурі - сильні головні бурі і навіть мігрені. Може скакати тиск, порушуватися серцевий ритм.
Також під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:
Лікарі радять більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, але уникати палючого сонця.
З раціону слід виключити алкоголь, стимулюючі напої - кава, міцний чай, какао, колу, енергетики. Також потрібно відмовитися від важкої їжі і не переїдати.
Не слід перепрацьовувати, як фізично, так і емоційно. Слід відкласти вирішення важливих завдань на інші дні.
Допоможе повноцінний сон (7-8 годин) в провітрюваному приміщенні.
А тим, у кого є хронічні проблеми зі здоров'ям, які можуть загостритися, лікарі радять тримати необхідні ліки поруч.
Раніше ми писали, хто схильний до метеозалежності, як полегшити свій стан і чи можна позбавитися від цього.