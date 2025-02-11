Окситоцин, дофамин, серотонин. Как именно интим влияет на женский организм?

Как влияет секс на жизнь женщины?

По словам эксперта, половая жизнь женщины быть связана, особенно в определенные периоды ее жизни.

"Потому что, знаете, когда женщина в расцвете, организм все, как говорится, компенсирует", - отметила Людмила.

По ее словам, именно интимная жизнь дает получить дофамин и серотонин.

"А вот когда уже есть определенные гормональные недостаточности, когда есть определенные состояния, во время хорошего интима, мы решаем очень много вопросов. Снижается уровень кортизола, инсулина, повышается уровень окситоцина, пролактина, то есть наши гормоны реагируют и на нашу эмоцию, и на нашу физиологию, и это такой допинг. Это так задумано природой, это возможность получить дофамин и серотонин", - рассказала Шупенюк.

"Кто-то заедает, чтобы это получить, кто-то использует алкоголь, наркотики, а кто-то использует интимную жизнь. Мне кажется, что это лучший способ", - добавила она.

Гинеколог добавила, что ей как женщине и как врачу, очень хочется, чтобы интимная жизнь была полноценной.

"И по моему видению полноценная - это когда есть возле тебя человек, с которым ты делишь не только эмоцию, физическая близость это как продолжение", - сказала врач.

Шупенюк отметила, что если этого нет, это не значит, что эта жизнь неполноценная.

"Мы можем сублимировать сексуальную энергию во многие вещи, начиная с вышивания крестиками, заканчивая танцами, спортом и т.д.", - резюмировала медик.

По ее словам, если у человека есть потребность в сексе - это хорошо, но если нет - мы не можем рассказывать ему, что это необходимо.