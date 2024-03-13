ОКР, депрессия, булимия: 5 украинских звезд, признавшихся в своих психических расстройствах

Александр Волошин

Весной прошлого года блогер и экс-муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин поделился, что начал проходить курс лечения и принимать антидепрессанты.

Позже выяснилось, что ему поставили диагноз "депрессия с обсессивным расстройством".

Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Именно из-за этого психического расстройства, признавались Анна и Александр, они развелись.

"Самое трудное, не *обидеться самой. Это постоянное поранение тревожных, навязчивых, собственных мыслей. И ты постоянно в этом говне варишься. В этом то и проблема конкретно депрессии, которая была у Саши, что он уходил в себя и становился очень негативно настроенным ко мне. Я чувствовала раздражение", - рассказывала исполнительница в интервью Маше Ефросининой.

Александр Волошин и Анна Тринчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Wellboy

Певец Антон Вельбой в свое время имел психологическое расстройство, которое, к счастью, ему удалось побороть.

Эта проблема возникла у него после участия в популярном талант-шоу Х-фактор.

Так, в 2019-м артист стал участником 10-го сезона шоу и в команде Насти Каменских дошел до финала, где занял третье место с авторской песней "Ветер".

"Ощущение такое, что ты заходишь в магазин и ты настолько потерял собственное мнение, что не знаешь, что купить. Я не ел, потому что я не мог сделать выбор. Панические атаки это называется", - рассказал артист.

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

"Папа звонит, мы должны были с ним встретиться, говорит: "Алло, где ты там? Я уже на Дворце Спорта (ст. метро)". А я не могу выйти из общежития и просто дойти", - делился исполнитель.

Точное название своего заболевания певец не озвучил, но рассказал, что его состояние ухудшилось настолько, что он уже почти не вставал с постели и ни с кем не общался. После этого его забрали домой родители. Мама Вельбоя отвела его к психиатру, который подобрал соответствующее лечение и выписал антидепрессанты.

Именно понимание и помощь родителей помогли ему справиться с такой ситуацией. Они постепенно учились социализироваться, выходили гулять во двор, понемногу Антон начинал говорить. Он отказывался от еды и выбросил телефон.

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

Рамина Эсхакзай

Журналистка Рамина Эсхакзай страдает РПП (расстройство пищевого поведения). Ранее у нее уже было это заболевание. На этот раз знаменитость решила не медлить и сразу обратилась за профессиональной помощью.

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Александра Зарицкая

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая в подростковом возрасте также страдала расстройством пищевого поведения.

"В свое время я пробовала все диеты, в том числе и голодание. Помню, тогда было очень модно голодать, и все были подписаны на паблик "40 кг". Там девушки делились своим опытом, как сидят только на воде, едят исключительно фрукты или прибегают к другим жестким способам похудения", - рассказывала исполнительница.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

"Многие подростки были под влиянием этих "трендов" и не осознавали, что это убийство для организма. Им просто хотелось быть, как все. Я начинала все эти диеты, не ела по несколько дней, а потом, по классике, были срывы, психи, слезы - и так это все превратилось в привычку", - делилась она.

По словам артистки, все, что ей тогда нужно было, это хороший терапевт, который с ней проработал бы ее комплексы и привил любовь к себе. Сейчас, говорит Александра, у нее уже нет зависимости от еды.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

Санта Димопулос

В своих соцсетях певица Санта Димопулос рассказывала, что много лет назад у нее было тяжелое эмоциональное состояние. Тогда она столкнулась с анорексией и булимией.

"Я даже не думала о том, чтобы попросить о помощи. Почему-то было стыдно", - говорила звезда.

Поэтому исполнительница решила самостоятельно справиться со своими болезнями. К слову, она прочитала немало книг, начала общаться с разными людьми, а главное - полюбила себя.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)