В окопах очень холодно. Волонтер просит украинцев помочь ВСУ

Украинские военные на передовой нуждаются в теплых тактических перчатках и химических грелках. Как известно, в окопах очень холодно.
О срочном сборе средств на нужные защитникам вещи сообщила известный волонтер Наталия Юсупова на Facebook.
"Завтра нужно выкупить 100 тактических теплых перчаток - 40 тысяч гривен и 200 химических грелок, потому что очень холодно в окопах. Очень прошу, каждая копейка, это помощь!! С понедельника оплатила автомобиль 180 тысяч, вчера купила 4 рации Моторола -111 тыс. прицел 39 682 грн, сегодня оплатила 130 единиц одежды для тяжело раненых, флисовые кофты и штаны - 59250 грн", - рассказала волонтер.
Пайпал - pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Номер карточки Банки
5375 4112 0025 4253
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