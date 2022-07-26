"Остаточний платіж": українцям на е-мейл масово надходять небезпечні листи

В Україні зафіксовано масові розсилання небезпечних електронних листів на email. Їх нашим громадянам надсилають росіяни.

Про це попереджають в прес-службі Держспецзв'язку.

Як виглядають листи і чим вони небезпечні

Електронні листи мають тему "Остаточний платіж" та містять однойменний вкладений файл у вигляді TGZ-архіву.

Сам же архів містить EXE-файл, що класифіковано як .NET-даунлоадер RelicRace, призначений для завантаження (здебільшого з OneDrive), декодування та запуску в пам'яті шкідливої .NET-програми RelicSource.

При цьому відкриття архіву, попереджають в Держспецзв'язку, призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.

Ось так виглядають небезпечні листи (cert.gov.ua)

Фахівці пов'язують цю злочинну схему з російським хакактивістами з угруповання UAC-0041.