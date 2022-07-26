ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Остаточний платіж": українцям на е-мейл масово надходять небезпечні листи

Новость на русском →
Україна, Вівторок 26 липня 2022 19:40
"Остаточний платіж": українцям на е-мейл масово надходять небезпечні листи В Україні активізувалися шахраї (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В Україні зафіксовано масові розсилання небезпечних електронних листів на email. Їх нашим громадянам надсилають росіяни.

Про це попереджають в прес-службі Держспецзв'язку.

Як виглядають листи і чим вони небезпечні

Електронні листи мають тему "Остаточний платіж" та містять однойменний вкладений файл у вигляді TGZ-архіву.

Сам же архів містить EXE-файл, що класифіковано як .NET-даунлоадер RelicRace, призначений для завантаження (здебільшого з OneDrive), декодування та запуску в пам'яті шкідливої .NET-програми RelicSource.

При цьому відкриття архіву, попереджають в Держспецзв'язку, призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.

&quot;Остаточний платіж&quot;: українцям на е-мейл масово надходять небезпечні листи

&quot;Остаточний платіж&quot;: українцям на е-мейл масово надходять небезпечні листи

Ось так виглядають небезпечні листи (cert.gov.ua)

Фахівці пов'язують цю злочинну схему з російським хакактивістами з угруповання UAC-0041.

Раніше ми писали, що шахраї під час війни в Україні запустили кілька абсолютно нових схем.

Також читайте, як обманюють з перевезеннями під час війни через сайт BlaBlaCar.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схема
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя