В окупованому Донецьку розповіли, як їх "лікують" від коронавіруса: шокуюче відео

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 10406 пацієнтів, і 1238 людей одужали. Тим часом, за інформацією штабу ООС, окупаційні адміністрації на непідконтрольної частини Донбасу приховують реальні відомості про захворюваність COVID-19, де вже понад 400 заражених, а лікарні переповнені.

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів, що в ОРДЛО зараз істотно збільшилося число незадоволених "способами" бойовиків протидіяти поширенню небезпечного вірусу.

У мережі з'явився розповідь жительки окупованого "ДНРівцями" Донецька про те, в яких умовах утримують пацієнтів з підозрами на коронавірус і як їх намагаються лікувати.

Жінка знаходиться в ЦМКЛ №1 (лікарня Вишневського) і чекає на результати тесту, йдеться в публікації на Telegram-каналі "Dontel Донецький телеграм".

Повідомляється, що разом з подругою вона 10 квітня відвідувала батьків своєї знайомої, які перебували в МКЛ №16 в Донецьку з підозрою на COVID-19. У рідних захворювання підтвердилося 15 квітня. Ввечері 26 квітня жінок, які відвідували лікарню, стали проявлятися симптоми: сухий кашель, біль у грудях, температура близько 38 градусів. Вони спільно проживають у квартирі.

"Викликали "швидку". Медпрацівник, який приїхав, поміряв їм температуру і сказав: "беріть намордники, ходімо в машину". Жінки встигли зібрати необхідні речі. Співробітники "швидкої" більше 20 хвилин з'ясовували телефоном, куди везти пацієнтів, як їх оформити та отримували інші вказівки", - йдеться в публікації.

Потім хворих доставили до лікарні Вишневського до санпропускника, де їх просто детально опитали, але огляд не робили. З їх слів і без перевірки записали зріст і вагу, після чого поодинці помістили у звичайні палати терапевтичного відділення.

27 квітня у пацієнток взяли кров на аналіз і мазки з горла і носа для тесту на COVID-19. Результатів через 3 дні немає, а самі медики кажуть, що нічого не знають.

Покидати палати заборонено. Кожен пацієнт з підозрою на коронавірус виходить кілька разів на день в туалет, одягаючи маску. Душ у відділенні відсутній. Співробітники медустанови палати не прибирають. Годують 3 рази на день (суп з макаронами на воді, картопляне пюре, капуста, яйце, хліб, запіканка, чай), а на їжу дають 5-7 хвилин, посуд вимагають повернути.

Брати продукти від рідних через медиків лікарі не дозволяють - "бо так треба".

Усім людям, які знаходяться у відділенні з підозрою на коронавірус, міряють температуру 2 рази на день. Вранці лікар проводить обхід і просто запитує про загальне самопочуття, але не робить огляд.

"Також лікарі не призначили і не проводять лікування для жінок, які надійшли, попри наявність у них непостійної температури, кашлю та інших симптомів (навіть якщо це не COVID-19). Медики кажуть: "приймайте препарати, які у вас є з собою" (добре, що вони є). І одного разу видали одну таблетку парацетамолу", - розповідається в пабліку.

Також в мережі опублікували відео з цієї лікарні.

Відео: Як в окупованому Донецьку "лікують" хворих коронавірусом

Раніше ми писали про те, що на окупованій частині Донбасу російські військові через коронавірус почали вивозити свої родини. Місцевий житель розповів, як проходила така "евакуація".