На окупованому Донбасі скаржаться на червиву воду з кранів: фото "живності"

У Макіївці хробаків у воді виявили мешканці будинків у різних районах
На Донбасі в окупованій Макіївці скаржаться на "живність" у воді у житлових будинках. Люди розповідають про хробаків, яких знаходять у воді з кранів.
Про це передав у своєму Twitter блогер під ніком "БильБилєва".
Також в мережі опублікували фото з такими маленькими черв'яками, які стали з'являтися у воді.
Подібний "сюрприз" спостерігають мешканці кількох районів захопленого бойовиками "ДНР" міста.
"Макіївка. Східний. Набрали у ванну води. Жахнулися. У воді дрібні черв'яки!!! Західна: те ж саме", - розповів блогер.
В окупованій Макіївці в будинках з крана ллється вода з хробаками (фото: twitter.com/Bylbyleva)
У мережі іронізують над ситуацією та намагаються відшукати свої "плюси" у такий проблеми з водою. Також користувачі інтернету зауважують, що на окупованих територіях це і не сюрприз зовсім.
Раніше повідомлялося, що жителі Донецька розповіли про окуповане місто і поскаржилися на безробіття та погані умови.