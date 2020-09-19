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На окупованому Донбасі скаржаться на червиву воду з кранів: фото "живності"

Автор: Володимир Костирін

У Макіївці хробаків у воді виявили мешканці будинків у різних районах

На Донбасі в окупованій Макіївці скаржаться на "живність" у воді у житлових будинках. Люди розповідають про хробаків, яких знаходять у воді з кранів.

Про це передав у своєму Twitter блогер під ніком "БильБилєва".

Також в мережі опублікували фото з такими маленькими черв'яками, які стали з'являтися у воді.

Подібний "сюрприз" спостерігають мешканці кількох районів захопленого бойовиками "ДНР" міста.

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"Макіївка. Східний. Набрали у ванну води. Жахнулися. У воді дрібні черв'яки!!! Західна: те ж саме", - розповів блогер.

В окупованій Макіївці в будинках з крана ллється вода з хробаками (фото: twitter.com/Bylbyleva)

У мережі іронізують над ситуацією та намагаються відшукати свої "плюси" у такий проблеми з водою. Також користувачі інтернету зауважують, що на окупованих територіях це і не сюрприз зовсім.

  • Ну, вода - жива, не все так погано. Могло б бути "напхана" хімією.
  • Мотиль безкоштовно, пощастило - якщо любителі риболовлі
  • Вони хотіли, щоб було як у Криму. Вони це отримали... їжа і вода разом!
  • Бачили, що купували...

Раніше повідомлялося, що жителі Донецька розповіли про окуповане місто і поскаржилися на безробіття та погані умови.

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