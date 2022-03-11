Окупани вбили екс-проректора Харківського національного університету внутрішніх справ і його внучку

Валерій Московець, колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), полковник, загинув від рук окупантів. Разом з ним пішла і його 21-річна внучка Настя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Антона Геращенка.

Російський окупант прямим попаданням влучив у житловий будинок у Дергачах. Загинула також його 21-річна внучка Анастасія", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні трагічно загинув колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, полковник Валерій Іванович Московець.

Сталося це 11 березня після обстрілу Дергачів Харківської області.

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