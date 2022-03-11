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Окупани вбили екс-проректора Харківського національного університету внутрішніх справ і його внучку

Автор: Світлана Мащенко

Валерій Московець, колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), полковник, загинув від рук окупантів. Разом з ним пішла і його 21-річна внучка Настя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Антона Геращенка.

Сталося це 11 березня після обстрілу Дергачів Харківської області.

"Сьогодні трагічно загинув колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, полковник Валерій Іванович Московець.

Російський окупант прямим попаданням влучив у житловий будинок у Дергачах. Загинула також його 21-річна внучка Анастасія", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали про загибель українського актора Паші Лі, який захищав Україну в лавах територіальної оборони.

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