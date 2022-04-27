Окупанти вп'ятьох зґвалтували 14-річну дівчинку: вона вагітна і має намір народжувати

Історія 14-річної українки

Неповнолітню дівчинку в Бучі згвалтували п'ять російських військових. Зараз вона вагітна. Незважаючи на те, що біологічний батько дитини - окупант, вона має намір залишати малюка. Лікарі сказали їй, що якщо зробити аборт, в майбутньому вона не зможе мати дітей. Тепер психолог допомагає дівчині прийняти цю дитину.



Згвалтування солдатами РФ

В цілому Квітко зараз працює з п'ятьма дівчатами у віці 14-18 років, які завагітніли через згвалтування російськими солдатами.

Станом на 25 квітня на гарячу лінію омбудсменки Людмили Денисової надійшло звернення про 101 випадок сексуальних злочинів на нещодавно звільнених від російських загарбників територіях України.

Серед постраждалих не тільки жінки, а й чоловіки і діти. Наймолодшій постраждалій, з якою працює Олександра, 10 років.

"Часто ґвалтують дівчат 14,15,16 років. Після війни в Україні буде багато вагітних підлітків", - з гіркотою повідомила психолог.

Відзначимо, що багато мовчать про це, так як дуже сильно боятися і відчувають почуття сорому.