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Окупанти розстріляли під Новою Каховкою всю родину: не пожаліли навіть 6-річну Софію та 1,5-місячного Івана

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Неділя 27 лютого 2022 12:22
Окупанти розстріляли під Новою Каховкою всю родину: не пожаліли навіть 6-річну Софію та 1,5-місячного Івана Фото: російські військові розстріляли сім'ю з дітьми біля Нової Каховки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські солдати розстріляли біля Нової Каховки сім'ю з п'ятьох людей, які намагалися сховатися від військ окупантів, що заходили в Херсонську область. Ворог проявив звірство ще в перший день вторгнення, 24 лютого, розповів родич жертв.

Про це передає Zaxid.net.

Патрульний поліцейський з Херсона Олег Федько втратив в один день обох батьків 56-річних Анну та Олега Федька, дружину Ірину та двох дітей: 6-річну доньку Софію та півторамісячного сина Івана.

Про вбивство сім'ї першим повідомив 25 лютого його колега, ветеран АТО на Донбасі, "кіборг" Євген Жуков.

"Таке повідомлення я отримав вчора від свого колеги: наш патрульний вивіз сім'ю в село до батьків під Нову Каховку. При обстрілі загинула дружина та її мати. Діти хлопчик 1,5 міс і дівчинка 6 років в лікарні" Шеф, діти патрульного теж померли в реанімації. Патрульний досі їздить і виконує завдання, на жаль додому потрапити не може..." - написав він у своєму Facebook.

Пізніше рідний брат Олега Федька Денис у розмові з журналістами розкрив подробиці трагедії.

Так, в перший день війни Росії проти України, 24 лютого, як окупанти вторглися в Херсонську область, сім'я патрульного вирішила евакуюватися з міста. Сам Олег в той момент був на службі, тому за дружиною з дітьми в Херсон приїхав його батько і відвіз у селі Веселе біля Нової Каховки.

Коли того ж дня російські війська увійшли й у Веселе, що в 70 км від Херсона, сім'я знову вирішила втікати, і терміново поїхала на двох авто до Нової Каховки. У першій машині були троє дорослих і дитина, у другій - батьки патрульного і його дружина з дітьми.

На виїзді з Веселого перший автомобіль встиг проскочити перед російськими солдатами, які вже заходили в село, а другий автомобіль не встиг.

Денис Федько розповів, що в цей час (близько 16:00) говорив з мамою телефоном.

"Я говорив з мамою. Я все чув, як мама почала кричати, що тут (в авто) діти і як так можна. Я чув, як голосно плакав малий Ванька, йому було тільки півтора місяця. А потім я почув постріли, після цього була тиша, а потім знов постріли. Було три черги по 2-3 постріли. Я зрозумів, що їх просто добивали", - говорить він.

Троє дорослих загинули на місці відразу. Коли росіяни відійшли, родичі з першого авто повернулися і забрали дітей, які були у вкрай важкому стані. Малюків встигли відвезти в лікарню в Нову Каховку, де вони і померли.

Олег Федько продовжує нести службу в Херсоні, і все ще не може забрати тіла своєї розстріляної росіянами сім'ї, позаяк поки ще Веселе залишається під контролем окупантів.

Окупанти розстріляли під Новою Каховкою всю родину: не пожаліли навіть 6-річну Софію та 1,5-місячного ІванаОкупанти розстріляли під Новою Каховкою всю родину: не пожаліли навіть 6-річну Софію та 1,5-місячного Івана

Сім'я патрульного Олега Федька (фото: zaxid.net/news)

Раніше повідомлялося, що під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними. Це сталося 27 лютого між Чупахівкою та Довжиком, в Охтирському районі.

Також ми писали, що українці зупиняють танки без єдиного пострілу, а також закидають ворожу техніку коктейлями "Молотова".

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