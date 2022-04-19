Окупанти знову застосували хімснаряди: які симптоми і як уберегтися від впливу

За словами бійця ТРО Харкова Юрія Корсунова, на Ізюмському напрямку російські окупанти знову застосували заборонену хімічну речовину. Українські військові повідомили про ознаки хімічного впливу.

"Пройшла інформація за певними джерелами, про те, що на Ізюмському напрямку ворог застосував снаряди із забороненою хімічною речовиною. Але для ворога немає ніяких обмежень. Така інформація від бійців, які після обстрілу мали певні ознаки хімічного впливу. Були блювотні рефлекси, навіть кров'ю, хтось був у запамороченні, хто отримав опіки обличчя", - розповів Корсунов в ефірі Espresso.TV.

Імовірно, окупанти могли знову застосувати фосфорні бомби, які заборонені для використання.

Як надати першу допомогу при хімічній атаці

1. Якщо фосфор потрапив на одяг – його терміново потрібно зняти так, щоб частинки фосфору не потрапили на відкриту шкіру.

2. Найгірше, коли фосфор потрапляє на шкіру, оскільки він прилипає і постійно горить. Негайно потрібно перекрити взаємодію фосфору з киснем – накрити фосфор вологою ганчіркою, тканиною, землею або брудом.

3. Видаляти фосфор зі шкіри потрібно під шаром холодної води негострими предметами. Не можна доторкатися до фосфору пальцями.

4. При першій допомозі не використовуйте вату і перекис водню. Коли перекис розпадається, виробляється вода і кисень, які викликають загоряння фосфору.

5. Якщо фосфорна бомба потрапила в будинок - не намагайтеся погасити пожежу. Клуби білого диму, що утворюються в результаті горіння фосфору, вражають дихальні шляхи. У людини спостерігаються проблеми з диханням і це може привести до смерті.

6. Потрібно швидко покинути місце пожежі, закривши ніс і не вдихати дим.