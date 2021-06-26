Окупанти отримали від ЗСУ потужну відповідь: "несете біль і смерть - чекайте біди!" (Відео)

На Донбасі в зоні проведення ООС бійці ЗСУ у відповідь на постійні обстріли окупантів, у тому числі з великокаліберної зброї, забороненої мінськими домовленостями, точними ударами розбили ворожі бліндажі та БМП.
Про це розповів народний депутат Юрій Мисягін у своєму Facebook.
Також він опублікував відео, зняте з безпілотника.
При цьому політик не уточнив, де саме зняті ці кадри, але зазначив, що бойовикам були нанесені точні, ювелірні удари "в найнесподіваніший момент" через регулярні обстріли позицій сил ООС і систематичні провокації.
"Як бачимо, жоден "камінь з неба" не пішов у "молоко". Все точно по бліндажах і окопах. І, як на зло, БМП не встигли добре приховати. Вдень її частково вивели з ладу, а вночі остаточно знищили. Заграва стояла яскрава", - йдеться в публікації.
Мисягін додав, що тільки після подібної відплати "приходить тимчасова тиша".
"Коли систематично провокуєте та обстрілюєте позиції ЗСУ - чекайте біди. Це не може тривати безкарно. Стріляєте "забороненими" боєприпасами. БМП під дірявою сіткою сховаєте. Несете біль, або смерть - чекайте біди! В один прекрасний момент прилітає жорстка відповідь. Причому вона прилітає, як і має бути, в найнесподіваніший момент і дуже точна", - написав нардеп.
Відео: українські військові знищили ворожі бліндажі та БМП на Донбасі
Нагадаємо, 26 червня на фронті на Донбасі загинув боєць ЗСУ Андрій Гонар, який отримав смертельне поранення в районі селища Піски, де бойовики тричі обстріляли позиції українських військових з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Також повідомлялося, що перед цим бойовики на Донбасі обстріляли школу-інтернат з мінометів.