Окупанти зганьбилися з "успіхами" в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку

У Росії відзвітували про чергове вдале знищення "військової інфраструктури" України в місті Краматорськ. Правда, фото трохи сплутали, показавши свою ж спалену техніку з буквою Z на борту.

Відзначимо, що під час бомбардування Краматорська 22 березня в черговий раз застосували фосфорні боєприпаси , які заборонені міжнародними угодами.

Краматорськ дійсно часто піддається ракетно-бомбовим ударам, правда, шукає ворог наші військові об'єкти як завжди десь між дев'ятиповерхівок. На фото нижче результати атаки 14 березня.

Ймовірно, вони вирішили подати ілюстративне фото з підбитою технікою, але трохи переплутали, забувши замазати букву Z в фотошопі.

На фото видно лежачий снаряд, спалена техніка, серед яких КамАз з буквою Z на борту.

"ЗС Росії завдали високоточного удару по військових об'єктах ЗСУ в Краматорську", - повідомили в Генштабі окупантів вранці 22 березня.

Раніше ми писали, що російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду.

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